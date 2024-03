Volivci Svobode razočarani, v prihodnosti spet mogoči vsi scenariji

Raziskovalci Centra za raziskovanje javnega mnenja na Fakulteti za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani so v tokratni raziskavi Slovensko javno mnenje ugotovili, da je podpora stranki Svoboda zelo padla in da so volivci razočarani.

Utrip javnosti so merili tri mesece, in sicer od začetka novembra, zato na rezultat niso vplivali aktualni odzivi javnosti na medijsko poročanje o različnih aferah.

Gibanje Svoboda je od volitev izgubilo dve tretjini volivcev. Od 38 odstotkov tistih, ki so Svobodo volili na zadnjih volitvah, bi jo zdaj volilo le še 12 odstotkov vprašanih. Podpora drugim strankam je bolj stabilna. Za več podatkov si oglejte spodnjo grafiko, ki so jo pripravili na Delu.

Anketa javnega mnenja. FOTO: Delo, Vir: Fdv

Dr. Dejan Verčič, profesor na FDV Univerze v Ljubljani in partner v družbi Herman & partnerji, je za Delo povedal, da so ob takem razočaranju volivcev in nepodpori vodilni stranki spet mogoči vsi scenariji, vključno z vnovično epizodo »novega obraza«, saj v tem trenutku veliko volivcev ne ve, koga bi volili.

»Volivci niso več le razočarani zaradi neizpolnjenih obljub o reformah, depolitizaciji RTV in normalizaciji družbenega življenja. Dobili so vse obrnjeno na glavo. Zdravstvo razpada pri belem dnevu, na RTV je še slabše kot prej, premier preganja 'janšiste' in vlada z odloki, za katere je predsednica države pod prejšnjo vlado trdila, da so pravno huliganstvo. Zgodovina se res ponavlja kot farsa,« meni.

Najbolj stabilno podporo ima že tradicionalno stranka SDS z Janezom Janšo. na čelu. Več o trenutni politični podpori strankam in komentar situacije pa preberite tukaj.