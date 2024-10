Šenčur gosti svetovno zbirko keramike! Umetniki navdušili na razstavi V-oglje

V Občini Šenčur je poleti potekal 19. Mednarodni simpozij umetniške keramike V-oglje, na prvi oktobrski dan pa so v Blagnetovi hiši razstavili prave mojstrovine. Zbrane je pozdravila Barba Štembergar Zupan, Evgenija Simonovič pa je predstavila izdelke in poudarila, da gre za eno največjih svetovnih oziroma evropskih zbirk keramike.

Zbrane je nagovoril tudi šenčurski župan Ciril Kozjek, umetnikom čestital za vrhunske stvaritve in slovesno odprl 19. mednarodno razstavo, zakoncema, avtorjema in lastnikoma zavoda V-oglje 2024 Barbi Štembergar Zupan in Niku Zupanu pa podelil posebno priznanje.

Barba Štembergar Zupan je ob odprtju razstave pozdravila vse zbrane.

Od leta 2012 na simpoziju po priporočilu Arneja Hodaliča vsako leto sodeluje tudi eden od obetavnih mladih fotografov, ki z udeleženci pripravi izvirne portrete, letos je te ustvarila Ela Zdešar. V kulturnem programu je sodeloval Mešani pevski zbor Musica viva Kranj Primskovo pod vodstvom Jana Gorjanca, prireditev pa je povezovala Slavi Bučan.

Iz štirih držav

Simpozij umetniške keramike je potekal od 1. do 14. julija na sedežu zavoda v vasi Voglje. Letos je gostil 12 ustvarjalcev iz štirih držav. Sodelovali so Greg Daly iz Avstralije, Annika Teder iz Estonije, Helene Kirchmair iz Avstrije, Niko in Barba, gostje Vasja Nanut, Nikolaj Mašukov, Pika Basaj, Klaudija Košenina, Zvone Ivanovič, Auri Čučnik, Gal Tič ter fotografinja Ela Zdešar. Simpozija se lahko umetniki udeležijo zgolj na povabilo, in sicer dvakrat v življenju. Ob odprtju razstave so izdelali tudi katalog.

Umetniki se ga lahko udeležijo le na povabilo.

Duša in srce tega izjemno zanimivega vsakoletnega dogodka sta, kot rečeno, Barba Štembergar Zupan in Niko Zupan, ki sta leta 2006 ustanovila Zavod V-oglje, da bi širila znanje na področju keramike v Sloveniji. V domačem ateljeju v Vogljah ustvarjata unikatne izdelke, njuna ljubezen do oblikovanja pa dosega svetovno prepoznavnost.

Arne Hodalič uspešno sodeluje z umetniki.

»Na simpoziju gostimo keramike, slikarje in kiparje. Vsi z veliko srčnostjo gnetemo in oblikujemo različne vrste gline,« je pojasnil Niko, Barba, ki je ljubiteljica cvetja in navdih pogosto išče v naravi, pa je dodala, da je zanju vsak dotik gline strast.

V svojo hišo v Vogljah gostitelja vsako leto za dva tedna povabita uveljavljene umetnike z vsega sveta, da skupaj ustvarjajo ter delijo znanje in izkušnje. »Kolonija je prerasla v simpozij na najvišji ravni, katerega koncept je zasnovan tako, da vsak udeleženec ustvari štiri dela in pripravi strokovno predavanje oziroma predstavitev,« pove Barba.

Barba Štembergar Zupan in Niko Zupan sta že 19. organizirala mednarodni simpozij umetniške keramike.

Z možem Nikom vedno priskrbita kakovostni material. Uglednemu povabilu na simpozij se odzove vsakdo, nekateri so pripravljeni čakati tudi več let. V 19 letih je na simpoziju sodelovalo več kot 260 uveljavljenih umetnikov in gostov iz 32 držav, ki so si med 14-dnevnim druženjem ogledali tudi slovenske naravne lepote. Tokratna razstava bo odprta do 29. oktobra. Janez Kuhar