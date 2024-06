Voditelj Odmevov: Predsednica evropske komisije ne bo zadovoljna, ko gledala to oddajo

V sinočnjih Odmevih sta gostovala novoizvoljena evroposlanca Zala Tomašič (SDS) in Vladimir Prebilič (Vesna - Zelena stranka). Voditelja Igorja E. Berganta je med drugim zanimalo, ali bosta podprla Ursulo von der Leyen za predsednico Evropske komisije kmalu po sklicu parlamenta.

»V naši stranki je bilo jasno stališče. Nismo je podprli na kongresu Evropske ljudske stranke in je ne bomo podprli niti zdaj,« je odgovorila Tomašičeva.

Prebilič pa je o tem dejal: »Ursula von der Leyen ne more računati na moj glas zaradi vsaj treh razlogov. Prvi je ta, da je v Evropsko unijo pripeljala vse preveč militantne politike, čemur popolnoma nasprotujem, drugi je ta, da ne naslavlja socialnih razlik, ki so vedno večje in danes skrbijo Evropejce. Torej gre za obdavčitev ekstra bogatih ljudi, ki jih vedno znova zaščiti. Tretji pa je neodgovorjeno vprašanje o njeni vlogi v aferi Pfizer. Vse preveč je takih nedorečenosti in taka oseba nikakor ne more voditi Evropske komisije in s tem posledično Evropske unije.«

»Gospa von der Leyen ne bo zadovoljna, ko bo slišala to oddajo, ali pa če ji bodo to povedali,« pa se je na odgovore gostov v studiu odzval voditelj Bergant.