Voda jim iz pip teče že 120 let

Mariborčani, ki so šli čez Rotovški trg, so v minulih dneh hitro zaslutili, da bodo priča zanimivi obletnici. Umetnik Miro Rismondo je namreč pripeljal velike kocke ledu in iz njih kar z motorno žago začel ustvarjati pravo vodno umetnino. Vodna fontana, ki je na koncu nastala, bo v okviru Čarobnega Maribora krasila mesto ob Dravi vse do konca decembra, če je seveda niz toplejših dni ne spremeni v njen osnovni element – vodo.

Prišel sam cesar Franc Jožef

Prav 120-letnica vodooskrbe v štajerski prestolnici je bila povod za tovrstni umetniški podvig in razstavo, ki ob ledeni fontani spominja na začetke oskrbe prebivalcev s pitno vodo iz mestnega omrežja. Slednje je v svoji bogati zgodovini doživelo številne spremembe in nadgradnje, skupni imenovalec v vseh desetletjih pa je, da je po omrežju do uporabnikov vselej tekla zelo kakovostna pitna voda. Projekt gradnje prvotnega vodovodnega omrežja v Mariboru po zasnovi podjetja Rumpel-Waldek je bil potrjen 14. julija 1900. Avgusta tistega leta se je začela gradnja mestnega vodovoda; gradilo ga je omenjeno dunajsko podjetje, parne strojne naprave in črpalke pa je dobavila in montirala tovarna Komarek z Dunaja. Gradnja je bila končana v slabih dveh letih, prve kaplje vode so iz pip pritekle decembra 1901, uradno odprtje pa je sledilo 1. julija 1902.

Kaj je mestni vodovod v tistem času pomenil za Maribor, pove tudi podatek, da se je njegovega odprtja udeležil celo cesar Franc Jožef. In to nedaleč od tokratne ledene fontane, v tedanjem hotelu Erzherzog Johann na Glavnem trgu. Takratni vodovod je bil v primerjavi z današnjim zelo skromen, obsegal je vodnjake na Teznem (kjer je danes Vodovodna ulica), vodni zbiralnik na Kalvariji in 38 kilometrov cevnega omrežja. Investicija je bila vredna 741.000 kron, kar je predstavljalo večletni mestni proračun.

Največji v Sloveniji

Mariborski vodovod kot dedič podjetja, ki je poskrbelo za prve kaplje pitne vode, danes upravlja 1658 kilometrov omrežja, 49 vodnjakov, 130 vodnih zbiralnikov in 133 prečrpalnih postaj, kar je največji sistem za oskrbo z vodo v Sloveniji. Fizično povezuje okrog 170.000 prebivalcev iz 16 občin severovzhodne Slovenije, saj je sistem skupen in nedeljiv ter kot tak presega interese posamezne občine. Mariborski vodovod je najprej dedič ideje, da le zdrava in sveža pitna voda zagotavlja razvoj in napredek družbe. Zato tako kot nekoč njihovi predhodniki v sistem vključujejo nove in nove kilometre vodovoda, skrbijo za vzdrževanje in izboljšanje obstoječih vodnih virov ter neprestano iščejo načine, da k njim priključujejo tudi nadomestne.

»Častitljiva obletnica nas še dodatno opominja, da gre za najpomembnejši infrastrukturni splet, kar jih premore današnja družba, je ob tej priložnosti dejal Miran Jug, direktor Mariborskega vodovoda, ki verjame, da se vsi zavedamo pomena čiste pitne vode in kakovostnega omrežja, ki ga v Mariboru vzdržujejo in nenehno nadgrajujejo že 120 let. Ob tem je še ponosno dejal: »Predlagam, da v teh dneh vsi dvignemo do vrha poln kozarec vode iz pipe iz Mariborskega vodovoda, za katero lahko z gotovostjo zatrdimo, da je že od leta 1901 najboljša.« Borut Cvetko