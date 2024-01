Vlak iz Ljubljane do Sežane za pet ur obstal na mostu: potniki čakali na mrazu

V nedeljo se je vlak iz Ljubljane do Sežane zaradi okvare zavor ustavil na mostu med Borovnico in Logatcem, uslužbenci Slovenskih železnic pa so potrebovali pet ur, da so vlak prepeljali do Logatca. Potniki so čakali na mrazu, saj jih niso mogli prestaviti na drug prevoz, informacij o tem, kaj se dogaja, pa niso dobili.

Potniki so čakali na mrazu

Vlak je po navedbah potnikov iz Ljubljane odpeljal ob 16.15, v Sežano pa prispel šele ob 11.20 uri zvečer. Potniki so medtem čakali na mrazu, med njimi pa so bili tudi starejši ljudje.

Dogodek je poleg sobotnih težav s potniškim železniškim prometom na novinarski konferenci, sicer posvečeni zaključku interne preiskave decembrske železniške nesreče, v kateri sta umrla dva delavca, komentiral tudi generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.

»Ko se strga, je potrebno kar nekaj časa, da se takšna stvar sanira«

Dejal je, da so vlaki ob slabih vremenskih razmerah z veliko snega in nizko temperaturo v petek in soboto imeli minimalne zamude, v soboto popoldne pa je prišlo do izrednega dogodka, ko je potniški vlak strgal "vozno mrežo" in prekinil električno napetost.

»Ko se strga, je potrebno kar nekaj časa, da se takšna stvar sanira. Dejstvo je, da so varnostni protokoli takšni, da potniki v tistem trenutku ne smejo iz vlaka. Ponavadi se to zgodi na območjih, kjer niti ne moreš zraven. Zato so bili potniki žal na vlaku dlje časa, kot je bilo to sprva mišljeno,« je povedal Mes.

Vlak iz Ljubljane do Sežane se je moral v nedeljo po Mesovih besedah zaradi okvare zavor ustaviti na viaduktu med Borovnico in Logatcem. »Potnike so sprva nameravali preseliti na drug vlak, vendar so progovni prometniki v Postojni presodili, da bi bilo preveliko tveganje in da bi lahko prišlo do poškodbe koga od potnikov ter da je manj tvegano, če so potniki dlje časa na vlaku in potem nadaljujejo pot,« je še dejal.

Tudi v soboto je namreč okoli 100 potnikov, ki so z vlakom potovali iz Maribora proti Ljubljani, za nekaj ur obtičalo brez elektrike in ogrevanja. Vlak se je najprej ustavil med Ponikvo in Grobelnim, nato pa še v Šentjurju. Potniki so za pot do Ljubljane, ki so jo začeli že nekaj pred 18. uro, potrebovali skoraj osem ur. Potniki so več ur čakali na mrzlem vlaku pri minus 14 stopinjah Celzije, saj na železniški postaji v Šentjurju ni bilo dovolj prostora za vse. Nadomestni avtobus pa naj bi čakali kar tri ure.