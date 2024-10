Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila nadomestitev opreme zaradi poplav

Vlada je na današnji seji v veljavni načrt razvojnih programov 2024-2027 uvrstila projekt, s katerim bodo nadomestili opremo, ki so jo iz Državnega logističnega centra izdali ob lanskih poplavah. Namen projekta je nakup več kosov opreme, vrednost projekta znaša dva milijona evrov z DDV, predviden konec financiranja pa je 31. december letos.

V veljavni načrt razvojnih programov so tako uvrstili projekt z imenom Nadomestilo opreme URSZR-naravne nesreče 4. 8. 2023 pri proračunskem uporabniku Upravi RS za zaščito in reševanje (URSZR), so sporočili po seji vlade.

Na ministrstvu za obrambo so zapisali, da so podnebno pogojene nesreče, kot so poplave, neurja, toča, veliki požari v naravnem okolju, suša, plazovi zemljin in kamnin, blatni tokovi, snežni plazovi, visok sneg in žled, na ozemlju Slovenije čedalje bolj pogoste, njihovo tradicionalno območje nastanka pa se širi. Škoda, ki jo povzročajo naravne nesreče, pa je vsako leto precejšnja.

Nakup več kosov opreme

Poudarjajo, da je treba opremo, ki so jo v času avgustovskih poplav 2023 izdali iz Državnega logističnega centra, nujno nadomestiti. Cilj projekta je nujno dopolnjevanje zalog v državnih rezervah materialnih sredstev, povezano s potrebo po omogočanju zmogljivosti uprave za zaščito in reševanje za izdajo materialnih sredstev v primeru odziva na naravne in druge nesreče.

Namen projekta je nakup več kosov opreme, ki jo sestavljajo motorne in potopne črpalke, različne cevi (tlačne, sesalne), ključi za cevi in podzemne hidrante, zbiralniki, dvojaki, trojaki, omejevalci tlaka, prehodne spojke, ročniki, kolena, cevni pritrdilci, hidrantni nastavki, vrvi, gasilni aparati, električni podaljški, zaščitna tokovna stikala, varovalni stožci, označevalni trakovi, lopate, krampi, metle, brisalci, sekire, kladiva, kavlji za odpiranje pokrovov kanalov, lomilni drogovi, škarje za rezanje betonskega železa, ročne žage, motorne verižne žage in motorne kotne rezalke, so še zapisali v sporočilu.