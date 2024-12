Vlada potrdila predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja

Vlada je določila predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki v zakonodajo prenaša evropsko direktivo s področja trga kriptosredstev. Na podlagi uredbe se vzpostavlja tudi sodelovanje med Evropskim uradom za boj proti goljufijam (Olaf) in slovenskim uradom za preprečevanje pranja denarja.

Kot so po današnji seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje, se na podlagi direktive v pravni red prenaša enotno pojmovanje nekaterih osnovnih izrazov, ki so na področju trga kriptosredstev spremenjeni oziroma dodani.

Po novem je v predlogu opredeljena ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma, ki jo mora poleg skrbnega pregleda stranke opraviti zavezanec kot ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi.

Nadzor in izdajanje dovoljenj

Nadzor in izdajanje dovoljenj za ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi se bo delilo med Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Banko Slovenije, so pojasnili.

V noveli se črtajo določbe, ki se nanašajo na obveznost vpisa (in izbrisa) v register ponudnikov storitev virtualnih valut, vključno s prekrškovnimi določbami, ter na vodenje navedenega registra, saj bodo morali ti ponudniki v skladu s predlaganim zakonom pridobiti dovoljenje. Tako se bo odpravilo vodenje dvojnega registra ponudnikov storitev virtualnih valut oziroma kriptosredstev.

Prenovljeni predlog zakona ureja sodelovanje med Olafom in uradom za preprečevanje pranja denarja. »To sodelovanje je pomembno predvsem pri zadevah, pri katerih mora urad Olafu zagotoviti ustrezne informacije za potek preiskave,« so navedli.