Višja od gasilske lestve sta le zvonika (FOTO)

Podnebne spremembe so gotovo pomemben dejavnik vsakdana, ki še posebno v zadnjem desetletju civilizaciji izstavljajo visoke račune. Le z zaščito in reševanjem se jim človek, ki se sicer veliko ne ozira na svoje početje pri rušenju ravnovesja v naravi, nekoliko zoperstavi. Pri tem pa imajo neprecenljivo vlogo inštitucije in organizirana društva, med katerimi s prostovoljstvom izstopajo gasilci.

Vedno pripravljeni Fotografije: Milan Glavonjić

Armada pogumnih žena in mož je skozi vse leto na prvi črti obrambe pred pobesnelo naravo, ki tudi na širšem Ribniškem v zadnjih letih kaže svoj obraz. »Smo gasilska enota širšega družbenega pomena, ki na 488 kvadratnih kilometrih z 20.000 prebivalci pokriva območje občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Velike Lašče in del občine Dobrepolje. Čeprav gre za dobro pripravljeno in predvsem požrtvovalno tovarišijo, ki se brezpogojno odzove slehernemu klicu pomagati ljudem in njihovemu premoženju, brez ustrezne tehnike in opreme ne moremo biti vedno kos izzivom,« je največje med 20 društvi v občini in Gasilski zvezi Ribnica predstavil Rok Šilc, poveljnik PGD Ribnica.

Prizadevanja za posodobitev parka z večjim tehničnim reševalnim vozilom z dvigalom(TRV-D), ki je namenjeno za intervencije pri železniških nesrečah, na tovornih vozilih, pri potresih in elementarnih nesrečah, niso od včeraj, so pa na plodna tla padla pred štirimi leti.

Popolna varnost

»Ob nastopu mandata sem gasilcem dal podporo, povedal sem jim tudi, da sicer lahko opremo kupimo, vendar če ni ekipe, je vse zaman. Da so prava druščina, ki pred seboj briše vse meje, nenehno dokazujejo,« je udarno pest gasilerije v deželi suhe robe, PGD Ribnica, pohvalil župan Samo Pogorelc, enako tudi preostalih 14 društev ter vodstvo Gasilske zveze Ribnica. Ob predaji večnamenskega vozila je pristavil še tole: »Od danes bomo lažje, varneje spali.«

Od danes bomo lažje, varneje, spali.

Vozilo je sestavljeno iz podvozja, hidravličnega dvigala, ki bo premoglo dvig v višino do 18 metrov, in nadgradnje z opremo za vse vrste večjih in težjih intervencij, kot so nesreče v cestnem prometu težjih in velikih vozil, nesreče na železniških tirih, letalske nesreče, porušitve objektov, nesreče z nevarnimi snovmi, nesreče na vodi in elementarne nesreče. Z njimi so se gasilci doslej večkrat srečevali in imeli pogosto, kot se temu reče, glavo v torbi, z novim vozilom pa bo pri tovrstnih intervencijah varnost popolna, tudi pri posredovanjih (v košari) na najvišjih stavbah v občini, tudi v globinah, kar omogočajo posebne vlečne vrvi, ne dvomi predsednik PGD Ribnica Blaž Mohar.

400 tisočakov je stalo vozilo.

Višja od najvišjih stavb sta zvonika na župnijski cerkvi sv. Štefana. Vozilo je stalo nekaj več kot 400.000 evrov, polovico sta sorazmerno glede na število društev, ki so vključena v Gasilsko zvezo Ribnica, v proračunih v treh letih zagotovili Občini Ribnica in Sodražica, razliko pa so gasilci zagotovili iz lastnih sredstev, z donacijo podjetij in prispevki občanov.