Violeta Tomić se vrača v politiko! In ne, ne boste je videli v Levici (VIDEO)

Igralka in nekdanja poslanka Levice Violeta Tomić je točno opoldne v ljubljanskem lokalu Pritličje predstavila novoustanovljeno stranko Nič od tega, skrajšano NOT. Stranko sta predstavila skupaj s soustanoviteljem aktivistom Borisom Žuljem, ki je bil pred desetimi leti soustanovitelj stranke Solidarnost.

Boris Žulj je bil pred desetletjem tudi kandidat za ljubljanskega župana na listi Solidarnost. FOTO: Leon Vidic, Delo

»Nič o tega, stranka, prilagojena vsakemu, utemeljiteljica ničodtegaizma, ki združuje vse -izme v znanih in neznanih dimenzijah stvarstva, najboljše, najbolj uspešne, najbolj zelene, rdeče, modre, črne in rumene stranke vseh časov in onkraj časa, ter začetnica ničodtegaizma po vsem svetu,« so zapisali v ustanovni listini stranke.

Stranko so ustanovili zato, »da se bo prilagodila vsem državljankam in državljanom demokratične Republike Slovenije od zarodka oziroma od starosti enega dne pa vse do sto let in čez (100+), in za zagotavljanje temeljnih pravic in svoboščin človeka vsem in vsakomur«.

Kot uresničitev svojega programa volivcem obljubljajo »neizmerno srečo, radost, veselje, zdravje, obilico denarja, službo za vsakogar, brezplačno kopanje v toplicah, avto po željah, zmago na Eurosongu, vsak dan sonce na nebu, deževje po potrebi, milo podnebje, mir na svetu in ravnovesje v vesolju, med in mleko ter druge sladkosti, tretjo Švico, odpravo posledic kršitve zakonov in ustave«.

Kandidatka za evropsko poslanko

Med prvimi cilji omenjajo željo po preboju v Evropski parlament. »Za mesta v Evropskem parlamentu se seveda borimo tudi zato, da dobimo denar, ki ga bomo koristno uporabili na državnozborskih volitvah. Pričakovati kaj drugega, kakšen vpliv na odločanje, je pač iluzorno, saj se zavedamo, da Evropski parlament dejansko ne odloča o ničemer,« so zapisali in dodali, da na mestu evropske poslanke vidijo Violeto Tomić.

(Oglejte si videoposnetek s predstavitve):