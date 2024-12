Vinsko posestvo dobilo nagrado

V turizmu poznamo več kategorizacij nastanitev, najprepoznavnejše so za hotele, svoje imajo tudi turistične kmetije, glampingi in kampi. V teh pa se ne najdejo ponudniki butičnih nastanitev, ki so se pred kratkim srečali na posvetu.

Eden ključnih sklepov srečanja, ki ga je pripravilo Združenje za razvoj in promocijo butičnih namestitev, je bil, da bodo oblikovali katalog, ki bo področje sistematiziral in dal med drugim odgovor, kakšen delež slovenskega turizma sploh predstavlja.

Podobni poskusi združevanja butičnih ponudnikov so v preteklosti že bili – in tudi zamrli –, vendar kaže, da je kritična masa zdaj dovolj velika, da novo združenje ostane vitalno. Pilotni del izvira iz Goriških brd, kjer ravno taka oblika turizma cveti in je znova opozorila nase z nedavno nagrado. To je namreč dobilo tamkajšnje posestvo Peterc.