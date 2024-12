Vidna Janševa borka Slovencem razkrila: »Logar je novi Kučanov obraz«

Če bi na volitvah nastopile novoustanovljene stranke pa bi SDS volilo 12,7 odstotka vprašanih, Svobodo 10,8 odstotka, stranko Anžeta Logarja Demokrati 10,4 odstotka, SD 7,4 odstotka, stranko Vladimirja Prebiliča 4,8 odstotka, Levico 4 odstotki, Resni.co 3,1 odstotka, NSi 2,9 odstotka, stranko Pavla Ruparja Glas upokojencev 2,3 odstotka, SLS 2 odstotka, stranko Petra Gregorčiča 1,6 odstotka in stranko Karla Erjavca Zaupanje 1,5 odstotka, je pokazala zadnja ankete Mediane za POP TV.

Anže Logar. FOTO: Črt Piksi

Logar je novi Kučanov obraz?

Očitno so ti podatki zmotili vidno članico Janševe SDS, Mojco Škrinjar, sicer nekdanjo poslanko, zdaj pa podpredsednico seniorjev SDS.

Tako je ocenila, da je Logar novi Kučanov obraz za neopredeljene volivce:

»Kučan ugotavlja, da so se ljudje nore Levice in njenega podizvajalca, SD, naveličali. Minil jih je tudi navdih za pobalinsko, nevzgojeno Svobodo. Logar je s prednostjo manjšega števila let kot Janša, ki mu s Tento želijo obesiti mlinski kamen, in desno starleto Evo, napisan na kožo razočaranih volilcev Svobode. Volilci, ki so volili Svobodo, nimajo niti jasnosti duha niti kakovostne izobrazbe. Vztrajajo v svoji megli, le da sedaj ni več razbijaška in rdeča, temveč rožnata. Le Eva še vegetarijanstvo razglasi za uradno vero, pa imamo novo čredo ovac, ki bodo volile zadnji modni Kučanov hit.«