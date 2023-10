Vetrne elektrarne na Pohorju: postopek zastal, investitorji dobili hladen tuš

Vetrne elektrarne Slovenska Bistrica so še pred postavitvijo dvignile precej vetra, saj je lokalna skupnost zanje izvedela (pre)pozno in se je postavitvi uprla, o čemer smo obširno poročali v zadnji izdaji Nedeljskih novic. Ta ponedeljek so postavitev soglasno na zboru krajanov zavrnili tudi v KS Kebelj.

Domačini se bojijo, da bo pogled s Pohorja zelo drugačen. FOTO: Simulacija/Ks Tinje

Poročilo in dodatek v neskladju s predpisi

Investitor, podjetje Energija na veter, pa je sprožil postopke za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja za 35 vetrnih elektrarn na območju znanih smučišč Trije kralji in Areh. Postopek vodi sektor za dovoljenja na ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP), od koder so investitorji zdaj dobili hladen tuš.

Kot so nam pojasnili na ministrstvu, ki ga začasno vodi Alenka Bratušek, so morali zaprositi za mnenje o sprejemljivosti pristojne mnenjedajalce.

Ker je Pohorje pod zaščito območja Natura 2000, je bilo zaprosilo posredovano tudi na mariborsko enoto Zavoda za varstvo narave: »Ugotovljeno je bilo, da Poročilo o vplivih na okolje ter Dodatek za varovana območja za VE Slovenska Bistrica nista pripravljena skladno s predpisi in zato mnenja o sprejemljivosti nameravane gradnje še ni mogoče podati,« navaja Barbara Šubic iz službe za komuniciranje pri MNVP.

Mnenja o sprejemljivosti vetrnih elektrarn na Pohorju na ministrstvu še ne morejo dati. FOTO: Dejan Javornik

Podobno se je zgodilo pri Direkciji za vode, ki so ji posredovali zaprosilo za pisno mnenje, ker se nekatere mikrolokacije vetrnih elektrarn nahajajo na vodovarstvenih območjih, na poplavno ogroženih in na erozijsko ogroženih območjih. Ugotovili so, da prav tako (še) ne morejo opredeliti vpliva na vodni režim in stanje voda.