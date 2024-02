Šestega aprila lani je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) v Kranju imelo volilni letni zbor, na katerem je po 22 letih s predsedniške funkcije odšel Anton Rešek. Predsedstvo veteranov je dobrega pol leta prej Rešku podelilo naziv častnega predsednika OZVVS Kranj. O njem so nam sogovorci iz organizacije povedali, da je užival velik ugled (dasiravno so se glasne kritike pojavile po koncu mandata), nato pa je novo vodstvo pogledalo finančne številke društva, ki jim jih je zapustil dolgoletni vodja. Niso se ujemale. Sporne naj bi bile tudi zasluge v bojih in razoroževanju agre...