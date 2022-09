Veste, zakaj je skavtsko ime Cigler Kralja 'pojoči gams' in da je Pahor njegov nesporni vzornik

V tokratnem soočenju, ki so ga priredili na televiziji Pop TV, sta svoja stališča zagovarjala kandidata Janez Cigler Kralj in Vladimir Prebilič. Prvi je kandidat svoje stranke NSi, drugi kandidira s podpisi volivcev in podporo stranke Vesna. Najbolj sta se njuni mnenji razlikovali pri podporu novemu družinskemu zakoniku, kjer se družina redefinira kot skupnost dveh oseb ne glede na spol. Taki ureditvi Cigler Kralj odločno nasprotuje. Po njegovem se je pri posvojitvi otroka treba približati najbolj idealni skupnosti, to pa je skupnost očeta in matere. Prebilič meni drugače, kaj je dobro za otroka, je treba prepustiti staršem. Meni, da lahko sprejmemo drugačnost in postanemo bolj inkluzivna družba ter da sprememba družinskega zakonika ne bo bistveno vplivala na družinske razmere v naši državi. Meni, da je postopek posvojitve tako strog, da je smiselno izenačiti pogoje za vse. Prebilič je prepričan, da ustvarjanje ljubečega okolja ni vezano na spol. Je pa Cigler Kralj poudaril, da ne nasprotuje temu, da si vsakdo sam izbere, v kakšni skupnosti bo živel.

Cigler Kralj za življenje, Prebilič za pravico do splava

Cigler Kralj je na vprašanje o tem, ali bi pustil zakonodajo o splavu, kakršna je, odgovoril, da je življenje nad vsem in da si bo z vsemi močmi prizadeval za življenje in za to, da ženske v stiski ne ostanejo same. Tudi Prebilič meni, da je življenje največja vrednota, da pa je prav, da obstaja pravica do splava kot izhod v sili. Da pa bi se bilo boljše pogovarjati o tem, kako ustvariti razmere, v katerih do splavov ne bi prihajalo. Kandidata za predsednika tudi ločenost cerkve od države vidita malenkost drugače.

Cigler: »Država je dolžna imeti dobre odnose s cerkvijo in skrbeti za to, da se zakon o verski svobodi primerno udejani.«

Prebilič: »Ločenost države in cerkve je pravilna. Cerkev je integralni del našega življenja, treba pa je ločiti, kaj je pristojnost ene in kaj druge.«

»Pahor je moj zgled«

Cigler Kralj meni, da je Borut Pahor kot predsednik države opravil izjemno delo in da je dal ljudem občutek, da je predsednik vseh. »On je moj zgled,« je povedal, ko je beseda tekla o vlogi predsednika in podpori imenovanju ustavnih sodnikov od predsednika in ne več parlamenta. To podpirata oba. Prebilič meni, da Pahor ni bil tako idealen, saj da je predsednik tudi moralna avtoriteta, pri čemer da je Pahor pešal.

O ograji na južni meji

Vladimir Prebilič. FOTO: Jože Suhadolnik

Prebilič pravi, da ograja ne preprečuje ilegalnih prehodov meje: »Migracije je treba odstraniti na njihovem izvoru, o čemer se sploh ne pogovarjamo. Ograja je vnesla veliko težav v življenje ljudi, ki živijo na teh območjih.«

Cigler Kralj: »Ograja je na nekaterih mestih težava, predvsem v naseljih in turističnih krajih, zato smo za selektivno odstranjevanje ograje. V naseljih jo odstranimo, na bolj divjih območjih pa jo pustimo. Ilegalne imigracije ogrožajo varnost naše države.«

Oba proti legalizaciji mehkih drog, oba muzikanta

Janez Cigler Kralj s soprogo Klavdijo. FOTO: Zaslonski posnetek

Kakšno pa je mnenje kandidatov o mehkih drogah? Cigler Kralj: »Mehke droge vodijo v odvisnost od težkih drog in tega si v naši družbi ne želimo.« Tudi Prebilič ne bi šel po poti legalizacije mehkih drog, meni namreč, da nismo izkoristili vseh možnosti, da bi preprečevali dostop do drog.

Voditelj Slak je tudi razkril, da je skavtsko ime Cigler Kralja 'pojoči gams'. Kot je pojasnil kandidat, je to zato, ker sta bili kitara in petje njegova zaščitna znaka ob tabornem ognju. Je pa povedal, da zna igrati tudi klavirsko harmoniko in da sta bila njegova vzornika Adi Smolar in Iztok Mlakar. Dva instrumenta igra tudi Prebilič, in sicer klavirsko harmoniko ter pozavno.