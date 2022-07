Veste, koliko so dobili nekdanji ministri in ministrice za neporabljen dopust?

Ministri in drugi državni funkcionarji pretekle vlade so si 1. junija, dan pred imenovanjem nove vlade, izplačali nadomestila za neporabljen dopust, poroča Mladina. Za nadomestila so namenili okoli 230.000 evrov. Med nekdanjimi ministri so najvišja nadomestila prejeli Zdravko Počivalšek, Simona Kustec in Andrej Šircelj.

Ministri, državni sekretarji in generalni sekretarji v vladi so sicer do enega leta po prenehanju funkcije upravičeni do povračila 80 odstotkov svoje plače, če v tem času ne morejo opravljati drugega dela. Zakonodaja v izjemnih primerih sicer dopušča izplačilo odškodnine za neizkoriščenje dopusta, a zgolj ko zaposleni iz objektivnih razlogov dopusta niso mogli izkoristiti. Izplačila nadomestil namreč niso stalna praksa. Ob preteklih odstopih predsednikov vlad oziroma predčasnem končanju mandata si zaposleni v vladi nadomestil niso izplačevali. Prejšnja vlada je za to dejanje sprejela posebno uredbo, iz česar v Mladini sklepajo, da ne gre za napako, temveč za načrtno izbiranje sodelavcev. Prijave je po državnozborskih volitvah zbirala in potrjevala komisija vlade za administrativne zadeve in imenovanja, ki jo je vodil nekdanji minister za kohezijo Zvonko Černač.

Nadomestila je prejelo več kot 50 nekdanjih ministrov, sekretarjev in funkcionarjev. Med njimi so največ prejeli nekdanji gospodarski minister Počivalšek za 55 dni neizkoriščenega dopusta (14.784 evrov), nekdanja ministrica za izobraževanje, znanost in šport Kustečeva za 54 dni (13.437 evrov) in nekdanji finančni minister Šircelj za 30 dni (12.629 evrov). Na seznamu so med drugim tudi nekdanji notranji minister Aleš Hojs, nekdanji okoljski minister Andrej Vizjak, pa tudi nekateri nekdanji državni sekretarji, kot so Jelko Kacin, Damir Orehovec, Mitja Slavinec in Franc Kangler.

Domnevno sporne odločbe so v Mladini sicer poslali tudi na računsko sodišče, od koder pa so odgovorili, da je treba vsak primer »neizrabe letnega dopusta presojati posebej«, zato morajo na primeru ugotoviti, »ali so bili izpolnjeni relevantni pogoji, zaradi katerih delavec objektivno ni mogel koristiti letnega dopusta«.