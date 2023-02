Verovanje v posmrtno življenje: poglejte, na katerem mestu je Slovenija (FOTO)

Raziskava, ki se je ukvarjala s temo verovanja v posmrtno življenje v Evropi in jo je izvedel »World Values ​​​​Survey«, je pokazala, da naša država pri tem ne kotira visoko. Slovenija je namreč na 24 mestu od 34 držav oziroma v skupini držav, ki ne verjamejo največ v posmrtno življenje.

Zemljevid Evrope, ki prikazuje, koliko ljudi v posamezni državi verjame v posmrtno življenje. FOTO: Press

Sodeč po raziskavi v posmrtno življenje verjame 36,1 odstotka Slovencev. Na pravem mestu je Turčija z 91,8 odstotki, sledita Poljska (64,2 %) in BiH (65.9%). Državljani Bolgarije in Albanije so najmanj razmišljajo o posmrtnem. V posmrtno bivanje jih tam verjame med 22 in 25 odstotkov ljudi.

Raziskava svetovnih vrednot (WVS) je globalni raziskovalni projekt, ki raziskuje vrednote in prepričanja ljudi, kako se sčasoma spreminjajo ter kakšen družbeni in politični vpliv imajo. Od leta 1981 je svetovna mreža družboslovcev izvajala reprezentativne nacionalne raziskave kot del WVS v skoraj 100 državah.