Velike spremembe na področju odkrivanja zdravil

Umetna inteligenca (UI) postaja vse bolj ključna tudi pri identifikaciji in razvoju novih zdravil in cepiv. V zadnjih petih letih se je uporaba umetne inteligence pri odkrivanju zdravil povečala in prinesla izjemne rezultate v zgodnjih fazah testiranja.

To je namreč pokazala nedavna analiza družbe Boston Consulting Group (BCG), objavljena v znanstveni reviji Drug Discovery Today, ki prinaša vpogled v rezultate kliničnih preskušanj. Navajajo, da analiza razkriva izjemne stopnje uspešnosti in poudarja velik potencial umetne inteligence za farmacevtsko industrijo.

