Velikani Istre vabijo v Kubed na predstavitev novega družinskega doživetja

Na velikonočni ponedeljek, 1. aprila, ob 11. uri vas vabijo v Kubed na odprtje novega družinskega doživetja Velikani Istre. Za nadobudne otroke bo program popestrila glasbena pravljica Velikani Istre. Odpravili se boste lahko na voden sprehod, in kot se spodobi za veliko noč, boste po poti iskali jajčka.

Vse se bo dogajalo na Kmetiji Jakomin, kjer vas čaka barvit program: predstavitev novega družinskega doživetja Velikani Istre v izvedbi Nine Peče Grilc in Zavoda Škrateljc, nastop Rudija Bučarja, istrskega kantavtorja, in premiera glasbene pravljice Velikani Istre v izvedbi Andreja Fona. Nastopile bodo tudi Šavrinke v značilnih in lepih narodnih nošah slovenske Istre. Pripravili bodo še voden sprehod po doživetju Velikani Istre v družbi interpretativnih vodnikov (obvezna prijava na rezervacije@skrateljc.org).

Kmetija Jakomin bo poskrbela za imenitne istrske okuse, ne bo pa manjkalo niti vonjev in drugih znamenitosti pravljične Istre. Čakajo vas palačinke, iskanje zlatih in velikonočnih jajčkov, med njimi bodo skrita tudi prava velikonočna jajca Altroke Istra by Vinakoper, spoznali boste velikane! Prireditev bo izvedena v vsakem vremenu.