Velika prenova: takšni bodo prostori Agencije za okolje na Kredarici (FOTO)

Agencija RS za okolje (Arso) je objavila javno naročilo za prenovo podnebnega observatorija na Kredarici. S prenovo bodo omogočili širši nabor meritev, kot so meritve toplogrednih plinov in črnega ogljika.

»S prenovo bomo zagotovili nemoteno delovanje visokogorskega observatorija in omogočili širši nabor meritev, kot so meritve toplogrednih plinov in črnega ogljika. S pomočjo meritev in opazovanj bomo še naprej spremljali specifične podnebne razmere na Kredarici in njihovo spreminjanje,« so zapisali in dodali, da bo sredstva za projekt prispeval evropski kohezijski sklad.

FOTO: Ofis Arhitekti D. O. O.

FOTO: Ofis Arhitekti D. O. O.

Opazovalnica na Kredarici deluje od leta 1954 in je edina visokogorska meteorološka postaja v Sloveniji, v kateri poklicni meteorološki opazovalci 24 ur na dan izvajajo meritve in opazovanja ter skrbijo za nemoteno delovanje merilnih sistemov. V letu 2014 so v projektu Bober obnovili meteorološko merilno mesto, postaja pa je bila obnovljena leta 1983.