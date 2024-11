Velika osebna izpoved (FOTO)

V centru kulture Španski borci so organizirali prav poseben dogodek. Pesnik Srečko Čož, znan po besedilu priljubljene skladbe Sava šumi, je predstavil svojo 11. pesniško zbirko z naslovom Dar. Njegove pesmi so brali Jožica Avbelj, Janez Lah, Ivo Puhar, Marija Apovnik, Aleksandra Špiler in Suzana Maj.

Elda Viler je dolgoletna pesnikova prijateljica. FOTO: PRIMOŽ HIENG

Pet pesmi so zapele vrhunske slovenske pevke Ana Dežman, Tanja Srednik, Kristina Oberžan, Iva Stanič in Elda Viler, Miha Kralj pa je zaigral in zapel s podporo obiskovalcev dogodka tudi ponarodelo pesem Sava šumi. S Srečkom Čožem in ansamblom Dekameroni sta jo ustvarila pred več kot 50 leti. »Moja starejša leta mi tačas ne gredo na roko. Kot da me radovedno, že kar moteče sprašujejo o smislu mojega ustvarjanja, pesnikovanja. Zaradi pesmi ob laskavih pohvalah občutim in zaslutim večkrat tudi kakšen sramežljiv posmeh, posmeh moji energiji in volji, da pišem, razmišljam, še ljubim … Zaboli me takšen neizrečeni, sluteči posmeh,« je avtor zapisal v uvodniku.

Zbrali so se nekdanji člani zasedbe Dekameroni. FOTO: PRIMOŽ HIENG

»Vselej ko grem s pesmimi med ljudi, jim z radostjo predstavljam svoje osebne poglede na marsikaj, vselej jim z veseljem berem z obrazov, da me razumejo, da mislijo podobno. Z njimi ustvarjam odnose, ki potrjujejo smisel mojega čustvenega in iskrenega ustvarjanja. Takrat vselej res občutim srečo in zavedanje, da mi poslušalci in bralci dajejo moč za smisel, da mi verjamejo in zaupajo,« pravi pesnik o svojem ustvarjanju.

Med recitatorji, ki so predstavitev 11. Čoževe pesniške zbirke v Domu španskih borcev obogatili, je bil tudi Ivo Puhar, sicer aktivni član grosupeljske Univerze za tretje življenjsko obdobje. »Srečko Čož je kot človek in kot pesnik zelo čuteč. To se izraža tudi v njegovih pesmih. V njih veliko razmišlja o sebi, o medčloveških odnosih, značajih in svojih odločitvah, o prijateljstvu in ljubezni. Njegova poezija je polna utrinkov in doživetij iz vsakdanjega življenja. Njegove pesmi so velika osebna izpoved, s katero si polni življenje, so ena sama iskrenost in občutenje lastnega jaza. Njegova poezija je prijetna za bralca in za poslušalca, ker je mojster povezovanja besed, prepletanja misli in rime,« je povedal.