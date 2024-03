Velika noč v cvetličnih aranžmajih (FOTO)

Zavod za kulturo Bled in Biotehniški center Naklo nadaljujeta uspešno sodelovanje, ki se je začelo pred tremi leti, ko so dijakinje in dijaki Blejski grad pomladno ozaljšali. Že lani so sodelovanje nadgradili s tekmovanjem mladih vrtnarjev in cvetličarjev. Državno tekmovanje je vsako leto razpisano v sklopu Konzorcija biotehniških šol Slovenije, prva tri mesta pa so zasedle ekipe iz Celja in hrvaške Vinice.

Letošnje tekmovanje je tako dobilo tudi mednarodni pridih. Sodelovale so šole BC Naklo, Šola za hortikulturo in vizualno umetnost Celje, Šolski center Ptuj, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma in hrvaška Srednja šola Arboretum Opeka Marčan. Mladi tekmovalci so imeli na voljo tri ure, da so izdelali zunanji nasad z velikonočnim pridihom, kar je bila letošnja predpisana tema. Enajst ekip je bilo razporejenih na tekmovalnih mestih na poti od spodnje do zgornje grajske terase, delo na prostem pa jim je tokrat oteževalo deževno vreme.

Tekmovalci in vodje ekip z blejskim županom Antonom Mežanom

Pri vsakem izdelku so ocenjevali idejo, barvo, kompozicijo in tehnično dovršenost.

Izdelki so bili obarvani velikonočno.

Pomladni in velikonočni

Ocenjevali sta jih dve komisiji, strokovni, v kateri so bili Simon Ogrizek, Renata Cimperman in Miha Oblak, sta se pridružila še člana tehnične komisije Marjan Planinšek in Leja Brenkuš Porenta. Pri vsakem izdelku so ocenjevali idejo, barvo, kompozicijo in tehnično dovršenost. Predsednik sekcije cvetličarjev in vrtnarjev na Obrtni zbornici Slovenije Ogrizek je povedal: »Državno šolsko tekmovanje je nadvse zanimivo. Kreativnost je pri vsakem tekmovalcu drugačna, ampak vsi izdelki so res pomladno zanimivi in odražajo veliko noto velikonočnega dekorja.«

Na razglasitvi, ki so se je udeležili tekmovalci, njihovi mentorji in strokovni sodelavci, so navzoče pozdravili direktor BC Naklo Marjan Pogačnik in župan občine Bled Anton Mežan ter direktorica Zavoda za kulturo Bled Lea Ferjan. Prvo in drugo mesto sta zasedli ekipi Šole za hortikulturo in vizualno umetnost Celje Lamia Kukić in Zala Golavšek ter Anže Zavrl in Saša Uduč, tretje pa Doroteja Kropar in Nadja Droždek iz Srednje šole Arboretum Opeka Marčan iz Vinice. Sonja Jerič Štefe, koordinatorica tekmovanja in učiteljica strokovnih modulov na BC Naklo, je dejala, da so tekmovalci lahko ponosni, da ustvarjajo v tako uglednem prostoru, kot je Blejski grad.

Zunanje nasade z velikonočnim pridihom si bo na Blejskem gradu mogoče ogledati do 14. aprila.