Velika izguba za lipoglavske gasilce: »Kot da je bil božji človek«

Včeraj so se gasilci, prijatelji in svojci v Malem Lipoglavu v velikem številu poslovili od Alojza Levičnika, dolgoletnega člana PGD Lipoglav in člana poveljstva Gasilske zveze Ljubljana (GZL). »Njegova smrt predstavlja veliko izgubo za nas, gasilce, in za njegovo okolico, tam, kjer je bil doma. To je prava katastrofa in prav je, da se nekaj pove o njem,« je povedal njegov dolgoletni gasilski tovariš Mitja Petje - Mičo, sicer član komisije za preventivo GZL.

»O Lojzetu ni slabe besede. Kot da je bil božji človek. Poznal sem ga od otroštva; že takrat se mi je zdel nekaj posebnega. Skozi leta in dogodke, ki smo jih imeli gasilci, sem ga spoznal nekoliko bolje. Vedno je bil pozitiven, vedno je bil nasmejan, pripravljen za vse, kar je bilo treba postoriti. Bil je velik človek,« je skrušeno dejal Petje.

Alojz Levičnik je v 62. letu starosti izgubil življenje v nesreči traktorja v noči na soboto v naselju Pance pri Malem in Velikem Lipoglavu, o čemer smo pisali tudi v Slovenskih novicah.

Srčen gasilec in velik človek

Alojz Levičnik, po domače Zalogarjev Lojz, se je rodil kot prvi otrok na manjši kmetiji očetu Alojzu in materi Anici pomladi 1962. Nedolgo zatem se mu je pridružila sestrica Marija. Osnovno šolo je obiskoval na Lipoglavu in jo dokončal kot vsa njegova generacija v Polju. Izučil se je za avtomehanika, vendar ga je poklicna pot pripeljala na Gasilsko brigado Ljubljana. Kot gasilski tehnik je hitro napredoval od vodje skupine do vodje izmene, od tam je odšel v zasluženi pokoj.

V 62. letu starosti je izgubil življenje v nesreči traktorja. FOTO: Dejan Javornik

Kot nadobudni fantič se je pridružil gasilski mladini na Lipoglavu ter kot mladinec ponosno stal ob odru slovesne 50-letnice PGD Lipoglav. V generaciji Lojza in njegovih kolegov se je razvoj PGD Lipoglav še dodatno razcvetel. Kot komaj 21-letni mladenič je prevzel funkcijo poveljnika gasilskega društva in ga operativno vodil v obdobju 1983–1996. Nato je poveljevanje predal mlajšemu kolegu, sam pa prevzel vodenje društva kot njegov predsednik vse do leta 2006 in dve leti opravljal še funkcijo podpredsednika.

V letu 2008 je postal podpoveljnik PGD Lipoglav, leta 2013 pa je prevzel funkcijo poveljnika. V marcu 2018 je položaj v poveljstvu društva spet zasedel kot podpoveljnik; funkcijo je opravljal do letošnjega marca. Aktivno delo v operativi in organih društva je nadaljeval kot član disciplinske komisije in vodja veteranov.

Vsestranski človek

Opravljal je tudi več funkcij na nivoju Gasilske zveze Ljubljana in civilne zaščite. Na začetku devetdesetih je bil poveljnik Občinske gasilske zveze Moste Polje, sektorski poveljnik sektorja Vzhod v obdobju 2018–2023 in pomočnik poveljnika GZL, zadolžen za logistiko.

Včeraj so ga pospremili na zadnjo pot. FOTO: Dejan Javornik

Bil je tudi član komisije za tehniko in komisije za odlikovanja pri GZL in namestnik predsednika kandidacijske komisije gasilske zveze od leta 2018. V enoti Civilne zaščite Mesne občine Ljubljana sektor Vzhod je bil dlje njen pomemben člen. Za svoje požrtvovalno delo je prejel več priznanj na lokalni, zvezni in državni ravni.

Vendar gasilci niso bili njegova edina strast, saj je bil član več društev, denimo, društva rejcev drobnice, konjeniškega društva, združenja Sever in na rodni grudi tudi član Društva upokojencev Lipoglav. Ob vseh zadolžitvah je vedno našel čas za pomoč sočloveku v stiski; naj bo to pomoč z lastnim znanjem, s kmečkimi stroji, pri delu v gozdu, ne nazadnje mu niti metla ni bila tuja, so zapisali njegovi tovariši.