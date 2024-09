Velik uspeh kleti Puklavec Family Wines: prepričali so strogo žirijo na Dunaju

Glede na to, da je trend priljubljenosti penin še vedno v vzponu, so v kleti Puklavec Family Wines ponudili dva nova izdelka, C'est Bon in traminec, poleg mehurčkov pa sta novi etiketi tudi rdeče vino modri pinot in arhivski šipon 1993. Verjetno ni ljubitelja vina, ki ne bi poznal zgodbe o trti šipon in nastanku poimenovanja vina. Legenda pravi, da ga je okusil sam Napoleon in ga komentiral z besedami c'est bon oziroma odličen. Domačini so njegove besede spremenili v šipon, in tako se je rodilo novo vino.

Penine so strast

Prav nova penina C'est Bon iz kleti Puklavec Family Wines slavi to trto in je bogata z okusi zelenega jabolka, citrusov in tropskega sadja. Polsladko paleto penin, ki so v Sloveniji izjemno priljubljene, nadaljujejo v Prlekiji s penino Traminec, katere posebnost je pisan preplet arom vrtnice in citrusov, na koncu pa pusti blag pikanten pookus. Enologi jo opisujejo kot zelo samosvojo in samozavestno.

V vinski kleti Puklavec Family Wines so ponosni na svoje dosežke. FOTO: Puklavec Family Wines

»Penine so vedno bolj priljubljene v svetu in Sloveniji, so pa tudi moja strast. Prizadevam si, da je vsaka posebna na svoj način, sortno prepoznavna, sveža in elegantna. Naše penine so bolj sveže in aromatične, glede na to, da veliko pozornosti namenjamo času trgatve grozdja za penine, ki je zaradi podnebnih sprememb vse zgodnejša,« je povedala enologinja kleti Puklavec Family Wines Darija Karakaš, ki se ukvarja predvsem z razvojem asortimana penin.

Darija Karakaš se ukvarja predvsem z razvojem asortimana penin. FOTO: Oste Bakal

Slajši nabor se nadaljuje z arhivsko steklenico šipona 1993. Narava je bila pred dobrimi tridesetimi leti do trt zelo prijazna, tako da je iz tistega leta ohranjenih veliko arhivskih vin, ki so iz leta v leto še izboljšala svoje telo. Šipon 1993 je prava izbira za sladice, medtem ko je modri pinot odlična družba račjemu mesu, perutnini ali tunini. Njegov bogati okus spominja na brusnice, češnje in rdeče sadje s pridihom vanilje, gre za resnično vznemirljiv in eleganten kontinentalni modri pinot.

Nagrada je vrhunec

Na mednarodnem vinskem tekmovanju AWC Vienna je klet Puklavec Family Wines osvojila ugledni naslov najboljšega pridelovalca leta 2024 za Slovenijo, kot so razglasili na uradni spletni strani organizatorja. Klet je osvojila naziv z 11 medaljami, od katerih so vina Jeruzalem Ormož rumeni muškat, Seven Numbers penina Brut traditional method, arhivsko vino laški rizling letnik 1993 in Estate Selection laški rizling osvojili zlate medalje. Poleg omenjenih priznanj so vina in penine Puklavec Family Wines prejela še pet srebrnih odličij in dve bronasti.

11 medalj je prejela ugledna klet.

Veliko pozornosti namenjajo času trgatve grozdja za penine, ki je zaradi podnebnih sprememb vse zgodnejša. FOTO: Oste Bakal

Ob razglasitvi je lastnica kleti Puklavec Family Wines Tatjana Puklavec povedala: »Osvojitev nagrade za najboljšega nacionalnega pridelovalca na AWC Vienna je velik dosežek. Po številnih mednarodnih nagradah, ki smo jih prejeli letos, je ta res vrhunec. Ponosna sem na priznanje, še bolj pa na vse sodelavce, ki so omogočili ta izjemni dosežek.«

Ta nagrada je res vrhunec.

AWC Vienna je sicer eno največjih uveljavljenih vinskih tekmovanj na svetu. Vsako leto poteka na Dunaju in privabi na tisoče proizvajalcev vina z vsega sveta. Tekmovanje je znano po strogih merilih ocenjevanja, ki ga izvaja mednarodna komisija strokovnjakov, vključno s sommelieri, vinskimi kritiki in enologi.