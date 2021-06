Veličastnega odprtja ni skazil naliv

3000 sedežev premore arena.

Čeprav jim je izza odra curkoma lilo na hrbet, so pevci zbora Perpetuum Jazzile peli, gestikulirali, plesali. FOTO: Jože Miklavc

Po dežju sonce

Velenje je postalo kar devetkrat najgostoljubnejši kraj v deželi.

Niti dež ni obiskovalcem prišel do živega. FOTO: Jože Miklavc

Minulo soboto so Velenjčani s slavnostnim koncertom odprli znamenito pridobitev, vredno več milijonov evrov: Visto – kulturno-športni park z razgledom. Za glasbeni program so poskrbeli Pihalni orkester Premogovnika Velenje,in vokalna zasedba Perpetuum Jazzile. Že uro pred velikim koncertom so se na različnih lokacijah po prizorišču ob Velenjskem jezeru predstavljali učenke in učenci Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje. Kmalu po začetku koncerta na novem odru, ki mu ni para v deželi tej, so se zgrnili oblaki, veter je prinesel močno deževje, tako da je 3000 novih stolov v areni ostalo pretežno neuporabljenih, a so kljub temu spektakla željni gostje iz vse Slovenije, predvsem iz Šaleške doline, vztrajali z dežniki in premočeni do kože.Vse se je začelo s poskočnicami in himno Velenja, ki jo je pred 80 leti napisal glasbenikz naslovom Graditeljem Velenja. Ta je postala tradicija in ponosno opeva rudarjenje ter uspešni razvoj mesta, igral je mnogokrat tudi zunaj meja z zlatom nagrajeni Pihalni orkester Premogovnika Velenje. Zbrane goste je ob šegavem moderiranju domačinanagovoril velenjski župan, ki je tudi uradno odprl objekt. Med nagovorom je slavnostni govornik izpostavil razvoj doline in kraja ter uspehe Mestne občine Velenje pri prizadevanju za prestrukturiranje iz energetskega bazena v turistično gospodarstvo in visoke tehnologije. Dokaz, da teče razvoj v pravi smeri, je že trikratna zaporedna razglasitev Velenjske plaže – ta je tesno povezana prav z novo pridobitvijo ob jezeru – za najlepše in najbolj urejeno javno sladkovodno kopališče. Velenje je kar devetkrat postalo najgostoljubnejši kraj v deželi. To je lep obet za razvoj objezerskih območij, meni Dermol, ki si z uspešno ekipo prizadeva čim manj boleče prebroditi obdobje izhoda iz premogovništva. Zahvalil se je pokojnemu županu, predhodniku, ki je ta veliki vizionarski projekt zasnoval in začel izgradnjo, ter, vodji projekta investicije in izgradnje. Večnamenski kulturno-športni in rekreacijski kompleks bo razvojno privlačen in bo ponujal priložnost za napredno razmišljanje in usmeritve v tej za zdaj še pretežno industrijski in energetski pokrajini.Sodobna ureditev degradiranega območja ob Velenjskem jezeru je ustvarila prostor, kjer se združujejo elementi zemlje, vode in zraka. Namenjena je še bolj kakovostnemu preživljanju prostega časa v mestu. Kmalu so se zaslišali elementi glasbe, petja in veselja, saj je najslavnejši slovenski oder zasijal v vsej svoji veličini. Zasijali so obiskovalci v mestu na premogu s svojim Srečno in začeli praznovanje. Ko se je zaslišalo moderne zvoke pevske skupine Perpetuum Jazzile, je bilo jasno, da največja umetnost potrebuje primeren ambient za organizacijo veličastnih prireditev.Ko se je obrnil veter, je glasbene učinke zbora spremenil okrepljen dež z grmenjem. A to ni ustavilo pevcev, čeprav jim je izza odra curkoma lilo na hrbte, peli so in gestikulirali, plesali. Množici, ki se je vse bolj stiskala v pododrje, so dajali takt, obiskovalci z dežniki pa so se zbrali tesno pod odrom. In ko je moča prekinila napajanje z električno energijo, je utihnilo ozvočenje. Mojstrstvo velikih pa je prav v tem, da težavo obrnejo sebi in ljudem v prid. Z improvizacijo so krasne pojoče dame izvedle program, pritegnile obiskovalce v tleskanje in skandirano petje, množica je doživela dostojno uverturo z najbolj želenimi glasbeniki, pevkami in pevci na odru Vista z razgledom v oblake. »V največjo čast mi je, da sem lahko zapel s tako slavnim in profesionalnim zborom, kot je Perpetuum Jazzile,« je dejal na odru Matjaž Jelen. Svoje je brez ozvočenja odpela tudi domačinka Sanja Mlinar Marin, ki se je zlila v skupno petje zbora in avditorija. Vse dokler se ni siva, mokra gmota premaknila čez jezero in je spet posijalo sonce nad Uršljo goro.