Večna ambasadorja teran in pršut (FOTO)

Letošnji, že 52. tradicionalni Praznik terana in pršuta, ki je potekal dober teden, je na Kras privabil več tisoč obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Zahvala gre prav gotovo Krajevni skupnosti Dutovlje, ki je z novim predsednikom Denijem Ristovskim po desetih letih spet prevzela organizacijske vajeti.

Teran in pršut, večna sopotnika in ambasadorja Krasa, sta kraljevala ne samo v kraških kleteh in na borjačih, v največji vinski kleti terana na svetu, v kleti Vinakrasa v Sežani in pršutarni Kras v Šepuljah, ampak tudi v vinogradniško-vinarskih kleteh in zasebnih pršutarnah. Prireditev, ki je bila tudi glasbeno zelo bogata, se je sklenila z nedeljsko tradicionalno povorko okrašenih kmečkih vozov, obiskom kmetijske ministrice Mateje Čalušić, podelitvijo priznanj najboljšim desetim pridelovalcem terana ter sejmom kraških dobrot in izdelkov domače obrti.

Repentaborski voz je prikazal žganjekuho.

Ob pohodih in kolesarjenju po kraških poteh in klancih so na dan odprtih vrat vabili pršutarji in vinarji Krasa. Tudi otroci so prišli na svoj račun, zlasti ko je Matjaž Lindič okrog sebe zbral mlade kuharske mojstre na kulinarični delavnici. Pripravili so tudi pršutarsko delavnico ter degustacijo priznanih pršutov Slovenije, Španije in Hrvaške. Na Bunčetovi domačiji so pripravili razstave pod skupnim imenom Kraški mozaik, Zavod Dobra pot pa projekcije dokumentarnih filmov, kjer je bil seveda v ospredju film En Kras – en praznik. Z nastopom Kraške pihalne godbe pod vodstvom dirigenta Iva Bašića, povirskih mažoretk in Kulturnega društva Kraška harmonika pa se je začela povorka kmečkih vozov s predstavitvijo starih kmečkih opravil in običajev.

PGD Sežana letos slavi 130 let delovanja in bo ob sežanskem občinskem prazniku 28. avgusta prejelo najvišjo občinsko nagrado.

Kraljice v kočiji

Kočija lipiške kobilarne je prevažala kraljico terana Nežo Ukmar v spremstvu predsednika Društva vinogradnikov in vinarjev Krasa Franka Seražina, preostalih enajst kraljic z vinsko kraljico Slovenije Sanjo Ferjančič na čelu pa sta vozili kočiji Davida Tavčarja iz Krepelj in Janeza Resnika iz Moravč. Iz psarne Miliruj so se predstavili kraški ovčarji, zatem pa sta PGD Sežana, ki letos slavi 130 let delovanja in bo ob sežanskem občinskem prazniku 28. avgusta prejelo najvišjo občinsko nagrado, ter PGD Štjak, ki letos praznuje 50-letnico, predstavila gasilska vozila in opremo. Na poti od bencinske črpalke do prireditvenega prostora v dolini pri osnovni šoli se je zvrstilo sedem okrašenih vozov.

Kraška sivca peljeta čebeljo družino na pašo.

Največ pozornosti je tudi letos pritegnila edina volovska vprega na Slovenskem. Ivan in David Žiberna z Zvabove kmetije v Merčah sta vpregla petletnega Miška in dveletnega Rikca, ki sta poskrbela za prevoz panjev Čebelarstva Irme Petelin iz Pliskovice na pašo. Kar trije vozovi so prikazovali osmico, priljubljeno prireditev na Krasu, ko je kmetom osem dni na leto dovoljeno točiti vino in prodajati domačo hrano brez davka. Ob vozu Razvojnega društva Pliska iz Pliskovice in Kraške devetke z dutovskimi devetošolci je ta stari običaj še iz časov Marije Terezije in Karla Velikega predstavljal tudi voz dutovskega Razvojnega društva Na placu, ki si je za motiv izbral prvo osmico v Dutovljah, za katero je od leta 1995 skrbel Boris Tavčar. Mladina z Repentabra, ki je zmagala v vlečenju vrvi, je predstavila žganjekuho, Društvo ŠKUDT iz Koprive pestro dogajanje v gostilni pri Bdgarjevih, Društvo Kraški traktorski zbor pa kraški borjač.

Zmagovalci med najboljšimi terani z vinskimi kraljicami

Kmetijska ministrica je obiskala Borisa Lisjaka, v belem, in Mateja Rogeljo.

Največ pozornosti je pritegnila edina volovska vprega na Slovenskem.

Na letošnje ocenjevanje teranov PTP je prispelo 45 vzorcev, je povedala kmetijska svetovalka Majda Brdnik. Čestitke najboljšim desetim pridelovalcem terana sta izrekli tudi kmetijska ministrica Mateja Čalušić in teranova kraljica Neža Ukmar, ki bo še nekaj časa nosila lento in krono. Letos drugouvrščeni Matej Rogelja s kmetije Petelin Rogelja iz Tomaja je prehodni pokal izročil letošnjemu prvouvrščenima Lisjakovima, Borisu in Alenu, iz Dutovelj, 3. mesto pa je osvojila Turistična kmetija Izidorja Škerlja iz Tomaja. Med starejšimi letniki teranov PTP je slavil Vinakras pred Vinsko kletjo Orel in kletjo Lisjak.

Pohvale gredo tudi organizacijskemu odboru praznika, ki so ga ob Ristovskem sestavljali še Branko Može, Peter in Aljaž Gec, Rok Žvab, Marino Furlan in Tanja Godnič.