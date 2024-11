Večina meni: Nov sistem obračunavanja omrežnin za elektriko je nepravičen!

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je za Delo v anketi preverjal stališča glede novega sistema obračunavanja omrežnine pri elektriki, ki je začel veljati 1. oktobra. Večina sodelujočih (55,5 odstotka) v anketi Dela meni, da je sistem obračunavanja omrežnin za elektriko nepravičen. Skoraj dvema tretjinama vprašanih (64,1 odstotka) se zdi sistem zapleten. Skoraj polovica oziroma 49,6 odstotka anketirancev pa letos pričakuje višje stroške ogrevanja v primerjavi z lani.

Na vprašanje, kakšen je nov sistem obračunavanja, je 17,8 vprašanih odgovorilo, da niti pravičen niti nepravičen. 16,7 odstotka vprašanih je odgovorilo, da ne ve, eni desetini pa se zdi pravičen.

Sistem obračunavanja se 22,2 odstotka vprašanim ne zdi niti preprost niti zapleten, sedmim odstotkom se zdi preprost, 6,7 odstotka vprašanih pa je odgovorilo, da ne ve.

Pri porabi električne energije je dobro biti varčen. FOTO: Jose R.vazquez Getty Images/istockphoto

Več kot tretjina, to je 34,2 odstotka vprašanih, letos pričakuje enake stroške ogrevanja kot lani. Nižje stroške pričakuje 6,3 odstotka vprašanih, 9,9 odstotka vprašanih pa je odgovorilo, da ne ve.

Gospodinjske aparate uporabljajo v cenejših blokih

V Delovi anketi so posameznike vprašali tudi, kako so ali še nameravajo spremeniti navade zaradi novega obračuna. 55,8 odstotka vprašanih je dejalo, da gospodinjske aparate uporabljajo v cenejših blokih, denimo ponoči ali ob koncu tedna. Skoraj tretjina, to je 29,8 odstotka, je odgovorilo, da navad ni spremenilo in jih tudi ne namerava. 26,9 odstotka jih varčuje pri ogrevanju stanovanja. Da bodo zamaknili nakup naprav, kot so toplotna črpalka, sončna elektrarna in električni avtomobil, je odgovorilo 8,8 odstotka vprašanih. 4,1 odstotka vprašanih jih odgovora ni poznalo. Vprašani so pri tem vprašanju lahko označili več odgovorov.

V anketi je sodelovalo 518 polnoletnih prebivalcev Slovenije.