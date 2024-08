Ko Egon in Elvira Cokan govorita o fotografiji in motivih, ki ju pritegnejo, je v njunih besedah čutiti strast in predanost slikanju. »Res sva že kar zasvojena s fotografijo,« prizna Elvira, ki jo je za ta hobi navdušil njen mož, upokojeni policist, ki je služboval na Gorenjskem in v Ljubljani. »V službi sem napredoval po pravem kariernem sistemu, začel sem na oddelku milice na Bledu kot policist, zaključil pa kot inšpektor na Generalni policijski upravi,« se nasmehne 68-letnik, ki si je prvi fotoaparat kupil daljnega leta 1980, in sicer zenit EM. Elvira v domačem vrtu FOTO: Tanja Jakše Gazv...