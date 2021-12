Več Slovencev zaradi omikrona poklicalo 113

Od sobote do srede so policisti v 19 primerih napotili ljudi v 10-dnevno karanteno zaradi prihoda iz držav z različico novega koronavirusa omikron. Od tega v 18 primerih po tem, ko so na interventno številko policije 113 posamezniki poklicali sami in tako javili, da so se v zadnjih 14 dneh vrnili z ogroženih območij, so za STA navedli na policiji.

Od sobote namreč velja določba iz vladnega odloka, ki določa obvezno karanteno za tiste, ki imajo prebivališče na območjih, kjer je bila ugotovljena prisotnost omikrona, ali ki so se v zadnjih 14 dneh pred vstopom v Slovenijo zadrževali na teh območjih.

Če ste bili na ogroženih območjih, pokličite policijo

Osebe, ki so se zadrževale na ogroženih območjih 14 dni pred uveljavitvijo odloka, morajo o tem obvestiti številko 113, nato se jih napoti v karanteno, je pisalo v spremenjenem odloku, ki je začel veljati v soboto. Tako so že v soboto policisti izdali pet karanten, od tega eno ob prihodu v Slovenijo na letališču, štiri pa so sledile klicu na številko 113. Še štiri klice so dobili v nedeljo, šest v ponedeljek, enega v torek in tri v sredo.

Poleg karantene še trije PCR-testi

Od danes velja sicer še nekoliko spremenjen odlok. Tako potnike, ki so bili v zadnjih 14 dneh v Južni Afriki, Lesotu, Bocvani, Zimbabveju, Mozambiku, Namibiji ali Esvatiniju, od danes ob prihodu v Slovenijo poleg karantene čakajo še trije PCR-testi. Prvega morajo opraviti takoj po vstopu v Slovenijo, nato pa še peti in deseti dan po napotitvi v karanteno na domu. Obvezne karantene ni mogoče predčasno prekiniti.

Še vedno pa velja, da morajo osebe, ki so iz naštetih držav vstopile v Slovenijo v obdobju 14 dni pred uveljavitvijo odloka, o tem obvestiti številko 113 in se odpraviti v karanteno. PCR-test morajo opraviti takoj po klicu in na zadnji dan karantene na domu.