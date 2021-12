Vas so spremenili v jaslice (FOTO)

V Hiši čez cesto na domačiji Pri Franč na Miljah, ki jo je osnovala Dragica Markun iz Srednje vasi v občini Šenčur, so na dvorišču od začetka decembra na ogled jaslice.

Te Pr' Jurčk' je prispevala Magda Mali.

Pravljični gozd

Dragica Markun jih je izdelala sama, figurice je ustvarila iz gline. Približno 13.000 lučk pa krasi božično drevo na vrtu. Še ene je v naravni velikosti izdelala iz papirmašeja in so postavljene v njihovi slovenski planinski vasici pred hišo na Miljah. Na ogled so do svečnice, 2. februarja.

Pred meseci pa je Dragica dala pobudo, da bi prvič postavili jaslice tudi na dvoriščih hiš po Srednji vasi, ker je ta vas zelo primerna za razstavo, saj po njej poteka krožna pot od začetka po stranski cesti do konca in nazaj do znamenja Pr' Kurnek. Domačini so v začetku tedna postavili kar 21 zunanjih jaslic, ki bodo prav tako na ogled do svečnice. Kot še pravi Dragica Markun, »morajo jaslice imeti svetopisemsko osnovo, morajo biti estetske, kulturne, lahko pa vsebujejo tudi etnološke vzorce, domače značilnosti ali pa značilnosti okolja. Vsaka garnitura pove svojo zgodbo.«

Pomembno je, da jim je uspelo prikazati svetopisemski prizor v najrazličnejših oblikah in velikostih. Ljudje so pogledali tudi po podstrešjih in našli nekaj zelo lepih starih primerkov. Škoda bi bila, da bi se takšne jaslice izgubile, saj so naša kulturna dediščina. Krajani se kljub covidu na takšen način tudi povezujejo, čeprav jaslice postavlja vsak sam. Veliko figuric so kupili, tudi pred več desetletji.

V pleteni košari jih je Pr' Jančet postavila Majda Kern. FOTOGRAFIJE: Janez Kuhar​

Izdelane so večinoma iz gline. Občudujete jih lahko na dvoriščih, in sicer Pr' Aleš, Pr' Markunov'mu Blažu, Pr' Kurnikov Ani, Pr' Šternovmo Tonet, Pr' Lenk, Pr' Klensarj', Pr' Pilarj', Pr' Jurčk', Pr' Jančet, Pr' Kernov'mo Janezu, Pr' Križnarj' in Pr' Lebn'.iz Šenčurja je postavila na ogled jaslice, poslikane na kamnu. Na razstavi pa lahko sodelujejo tudi ljudje iz krajev zunaj občine. Tako sta jih Pr' Lenk postavilaz Zgornjega Brnika iniz Grada pod Krvavcem.

Pri gasilskem domu je Markunova postavila tudi lepo osvetljen pravljični gozd, v katerem bivajo živali. Pomagali so ji vaški gasilci. Vsak dan ob 17. uri lahko otroci poslušajo pravljico s praznično vsebino vse do novega leta, le 24. in 31. decembra ne. Pripovedovalka pravljic v živo, ki jih je napisala Dragica Markun, je Tončka Prdan. Kadar pa se otrokom predvaja posnetek pravljice Pravljični gozd, jo pripoveduje Nataša Šoštarič.

Vse, ki bi si želeli ogledati jaslice na Miljah, Dragica vabi na domačijo do svečnice, 2. februarja, vsak petek med 17. in 19. uro ter ob nedeljah med 15. in 17. uro.

Otroci imajo možnost tudi sami povedati kakšno pravljico ali zapeti. Res so čarobni večeri, želijo pa si, da bi praznični december v Srednji vasi postal tradicionalen. Razstava je že prve dni deležna precejšnjega obiska. Dragica Markun pa še dodaja, da upoštevajte varnostno razdaljo.

Tončka Prdan pripoveduje pravljice.

Te iz gline so last Dragice Markun.

Sveta družina