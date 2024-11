Varčuje kar 70 odstotkov Evropejcev! Ste med njimi?

Na ravni Evrope se težko preživlja 28 odstotkov ljudi, na svetovni ravni pa 37 odstotkov. V Sloveniji je ta delež 12-odstoten, na Hrvaškem 23-odstoten, v Srbiji pa 34-odstoten, kaže raziskava svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in Inštituta Mediana.

Stroške je posledično oklestila skoraj polovica Evropejcev, skupaj s tistimi, ki to še načrtujejo, varčuje 70 odstotkov ljudi v Evropi. To je več kot na svetovni ravni. O tem, da že skušajo zapraviti manj ali bodo z ukrepi za to začeli, namreč poroča skoraj tri četrtine svetovnega prebivalstva, so sporočili iz Mediane.

V Sloveniji medtem o zmanjševanju stroškov poročata dve tretjini prebivalstva; stroške je posledično že zmanjšalo 42 odstotkov prebivalcev, 24 odstotkov jih namerava to storiti v prihodnjem obdobju. V regiji je varčevanja še več - o krčenju stroškov poročajo tri četrtine prebivalcev Hrvaške in Srbije.

Sodelovalo skoraj 34 tisoč ljudi

Na Mediani ugotavljajo, da sta v svetovnem merilu trenutno najslabše finančno situirani generaciji Y in X. Da se težko preživljajo, poroča približno 40 odstotkov pripadnikov teh dveh generacij. Sledi generacija Z, v kateri ima finančne izzive 37 odstotkov.

V največjem obsegu o omejevanju finančne porabe na svetovni ravni poročajo pripadniki generacij X in Y - zmanjševanja stroškov se je v preteklih mesecih že poslužilo ali jih to načrtuje tri četrtine. V generacijah X, Y in Z, gre torej za vse, stare pod 59 let, sprememb ne načrtuje le petina ljudi.

Raziskava je potekala pod okriljem WIN (Worldwide Independent Network of Market Research and Opinion Polling) v 39 državah sveta. Gre za dlje časa trajajočo raziskavo, ki se v podobni obliki izvaja že od leta 2019. Skupaj je v njej sodelovalo 33.866 ljudi. V Sloveniji je raziskavo preko spletnega panela izvedel Inštitut Mediana na reprezentativnem vzorcu 700 polnoletnih prebivalcev Slovenije.