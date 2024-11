V zakonu so najdlje Antonija in Jakob ter Miroslava in Roman

Podobno kot že vrsto minulih let v novembru, je v cerkvi svetega Petra v Gornji Radgoni tudi letos potekalo srečanje zakoncev jubilantov, ki so ali še bodo v tekočem letu praznovali obletnico poroke (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50...) deljivo s pet. Letošnje srečanje, katerega se je udeležilo 23 zakonskih parov, je bilo na 31. nedeljo med letom, ta je bila 10. novembra.

Jubilanti so se najprej udeležili dopoldanske svete maše, ki jo je daroval domači župnik Franc Hozjan. Med mašo je pel cerkveni pevski zbor pod vodstvom katehistinje Nataše Preglav. Jubilanti so med mašo prebirali Božjo besedo in si izrekli zvestobo v naprej. Župnik Hozjan je vsakemu paru po maši izročil posebno listino, čemur je sledilo še skupno fotografiranje na stopnicah pred cerkvijo. Po vsem tem pa so se vsi odpravili na Turistično kmetijo Benko v Spodnji Ščavnici, kjer jih je čakalo skupno kosilo.

Deset parov, ki so v zakonu najmanj 50 let

Zanimivo je, da se je srečanja udeležilo kar deset parov, ki so v zakonu najmanj 50 let, in sicer: pari Marijan in Gabriela Arvaj, Matija in Elizabeta Bohinec, Martin in Terezija Halec, Slavko in Marija Paldauf, Jakob in Sonja Zorko ter Janez in Terezija Žnidarič so obeležili zlato poroko oz. 50 let zakona. Marija in Janko Klobasa ter Franc in Antonija Breznik so obeležili 55. letnico zakona oz. smaragdno poroko. Zakonska para Roman in Miroslava Mulec ter Jakob in Antonija Zemljič pa sta obeležila 60-letnico oz. diamantno poroko.