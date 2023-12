V Vatikanu bo žarelo 350 slovenskih božičnih zvezd

Tudi za letošnji božič bo okrasitev bazilike sv. Petra v Vatikanu nekaj posebnega, saj jo bodo ustvarili slovenski floristični strokovnjaki, med njimi pa stalna sodelavca krasitve dr. Sabina Šegula in Peter Ribič. Na pot v Vatikan bodo odpotovali v sredo, 20. decembra, tokratna ekipa pa šteje pet članov.

»Bazilika sv. Petra v Vatikanu ima med verniki rimskokatoliške veroizpovedi posebno mesto, saj gre za osrednji objekt vesoljne cerkve, v kateri ima sedež papež kot naslednik sv. Petra,« je povedal Peter Ribič. »V njej je tudi oltarni del, ki je za vsako večjo slovesnost okrašen s cvetjem. Dejstvo je, da ima cvetje močno sporočilno vrednost, zato veljajo določene zapovedi, ki se jih moramo držati, še posebno kar se tiče uporabe barv.«

V ospredju krasitve so božične zvezde. FOTO: osebni arhiv

Iz Novega mesta v Vatikan

Vse od leta 2011 s kolegico Sabino Šegula na povabilo Veleposlaništva pri Svetem sedežu odhajata v Vatikan, kjer sodelujeta pri izdelavi in postavitvi dekoracije v baziliki. »Gre za posebno čast in privilegij sodelovati v takem projektu, saj je v svetovnem merilu edinstven,« dodaja Ribič.

»Dekoracija cerkve in trga sv. Petra v Vatikanu je iz organizacijskega vidika velik projekt. Dejstvo je, da je to vsakokrat poseben izziv svetovnih razsežnosti. Zavedati se je namreč treba, da je država Vatikan posebna v načinu delovanja, poseben režim pa velja v času praznikov. Poleg vsega dela, ki smo ga opravili, in ur, preživetih z vatikanskimi vrtnarji, je to za naju vsakokrat posebna izkušnja, ki so nam jo omogočili v upravi Vatikana, kar nedvomno potrjuje najino dobro strokovno delo in strokovni entuziazem.«

12 let že Sabina Šegula in Peter Ribič krasita baziliko svetega Petra.

Dr. Sabina Šegula je povedala, da je imela tokrat popolnoma nov izziv – narediti dizajn dekoracije, ki mora biti trajnostna: »Brez slovenskih podjetij in drugih sponzorjev tudi tokrat ne bi bilo možno pokazati svojega znanja. Božične zvezde bodo drugače obarvane – belo-krem in rahlo rdeče pisano. Naj povem, da so to naravne barve, ki se bodo čudovito zlile s celotnim glavnim oltarjem bazilike sv. Petra. Naša Slovenija ima veliko zelo dobrih pridelovalcev domačih božičnih zvezd.«

»Ko v mislih potujem po prelepi deželi, se spomnim, da so bile v koronskem času bele božične zvezde iz Gorenjske, potem smo peljali božične zvezde iz Štajerske, sledila je Koroška, zdaj pa je na vrsti Dolenjska. Tokrat bodo božične zvezde iz vrtnarije Gozdnega gospodarstva Novo mesto. Rastline negujejo že od pomladi in na predstavitvi smo videli, da so zelo kakovostne, ovršni listi so v čudovitih barvah, rastline so kompaktne in zdrave. Skupaj bo šlo na pot 350 božičnih zvezd.«

Dijakinje v zelenih majčkah so iz Stredne odborne škole Pruske, ki so na mednarodni Erasmusovi izmenjavi. FOTO: osebni arhiv

Brez podpore največjega cvetličarskega podjetja Smithers Oasis te slovenske pravljice ne bi bilo, še pove Šegulova: »Dekoracija Berninijevih stebrov je poseben izziv in le s podlagami, posebej izdelanimi cvetličarskimi gobami, lahko naredimo dekoracijo, na katero smo ponosni. Tokrat so izdelali podlage iz biorazgradljive cvetličarske gobe z lesenimi podstavki.«

»Vsaka podlaga ima štiri poševne odprtine pod kotom 45 stopinj. Ko vanje vstavimo božične zvezde, so te nagnjene, saj imajo obarvane svoje vrhove, ki jih le tako lahko vidimo na visokih Berninijevih stebrih. Torej se zgodba o trajnostni dekoraciji začne pri temeljih.«

Dekoracijo naredijo po delih. FOTO: osebni arhiv

Pet Slovencev

Letos je ekipa, ki bo poskrbela za okrasitev bazilike sv. Petra, številnejša. »V sredo, 20. decembra, gremo vsi na pot, v četrtek, 21. decembra, ob 9. uri pa jaz počakam tovornjak na posebnem vhodu v Vatikan in skupaj s šoferjem pripeljemo rastline, cvetličarske podlage in trtne veje v vrtnarijo. Trtne veje bom uporabila za dekoracijo balkona, kjer papež podeli urbi et orbi, saj sem tudi za balkon naredila idejno skico dekoracije, ki so jo v Vatikanu odobrili,« je še povedala Sabina Šegula.

Delo poteka od jutra do poznega popoldneva, saj je treba 80-metrsko dekoracijo najprej narediti po delih, zadnji dan pa sestaviti in dokončati v sami cerkvi.

Tokrat bo kar pet Slovencev sodelovalo pri krasitvi, opozarja Šegulova: »Sodelujeta dva predstavnika GG Novo mesto in moja prijateljica, ki uči na Centru biotehnike in turizma Grm Novo mesto Andreja Bartolj Bele. Letos je namreč uspešno zagovarjala mednarodni izpit FlorCert prve stopnje, zdaj pa se v okviru moje zasebne šole Floweracademy.si pripravlja na mednarodni izpit druge stopnje.«

Božične zvezde vseh barv in odtenkov FOTO: osebni arhiv

»Ponosno lahko povem, da je moj dolgoletni prijatelj, glavni cvetličar v vatikanski vrtnariji Antonio Frezzotti, avgusta letos uspešno zagovarjal nacionalni izpit FlorCert prve stopnje in jaz sem bila somentorica, poleg prijateljice iz Italije Silvie Romagnoli.«

Projekt za pet dni

Krasitev bazilike sv. Petra v Vatikanu je projekt, ki traja pet dni. »Delo poteka od jutra do poznega popoldneva, saj je treba 80-metrsko dekoracijo najprej narediti po delih, zadnji dan pa v sami cerkvi sestaviti in dokončati,« je še povedal Peter Ribič.

»Projekt zahteva nemalo usklajevanja in komunikacije, ki poteka prek našega Veleposlaništva pri Svetem sedežu. V letošnjem letu je bil na mesto veleposlanika imenovan mag. Franci But in danes veleposlaništvo sodeluje pri projektu tako organizacijsko kot tudi finančno.«

»Na tem mestu velja poudariti, da ne glede na to, kako majhna je Slovenija, je sodelovanje Slovencev, ki živijo in delujejo v Vatikanu, zgledno in vselej v dobro naše domovine. Za skupen interes in promocijo Slovenije se vsi tam delujoči trudijo po najboljših močeh, zato ima naša država tudi visok ugled pri Svetem sedežu.«