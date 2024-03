V Vanejino čast so pripravili trgatev: prišel tudi kuharski zvezdnik in znani hrvaški pevec

Včeraj je bilo še posebno razigrano v Hiši dišečega traminca oziroma na družinskem posestvu Steyer, le dober streljaj iz Gornje Radgone, mesta penine in sejmov. Če so že oškodovani, saj imajo rojstni dan le na vsaka štiri leta, so smolčki lahko glasnejši ob praznovanju, se strinjajo mnogi. Tudi Vaneja Steyer iz znane vinogradniške družine v Plitvici na obrobju Apaške doline, ki je šesti oziroma 24. rojstni dan proslavila povsem drugače kot njeni vrstniki. Oče Danilo, mama Magda, še ne 21-letni brat Mark in babica Jožefa, ki je nedavno ostala brez moža in prvega gospodarja Jožeta, so z drugimi...