V tem slovenskem podjetju ponujajo 70 evrov nagrade za cepljene delavce

V izlaškem podjetju Eti Elektroelement zaposlene k cepljenju spodbujajo z denarno nagrado. Če se bodo zaposleni cepili in dokazilo prinesli do 15. avgusta, bodo prejeli na račun 70 evrov bruto.V podjetju so prepričani, da je cepljenje najboljše orodje v boju proti epidemije, zato podpirajo večjo precepljenost. »Prejemnik nagrade se sam odloči, ali se mu nagrada prišteje k bruto plači, ali pa se mu bo neobdavčeno nakazala na njegov osebni račun,« je zapisano v obvestilu zaposlenim.Za stimuliranje so se odločile tudi nekatere tuje države. Srbski predsednikje napovedal, da bodo vsi državljani, ki so že cepljeni proti covidu-19 ali se bodo cepili do konca maja, dobili dodatnih 25 evrov pomoči. V Ameriki spodbujajo k cepljenju z raznoraznimi nagradami - cepljeni sodelujejo v tedenski loteriji, mladi lahko dobijo univerzitetne štipendije, prebivalci lahko izbirajo tudi med brezplačnimi vstopnicami za športne prireditve, ogledov znamenitosti do brezplačnih obrokov v verigi s hitro prehrano.