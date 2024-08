V tem delu Slovenije bi se lahko prihodnji teden temperatura približala 40 stopinjam Celzija

Čeprav so avgustovska jutra za odtenek hladnejša, kot so bila julijska, in čeprav je vikend tam, kjer ni treba, postregel z obilnejšim dežjem in ohladitvijo, pa se nam glede vremenskih napovedi obeta še en topel mesec. Po najbolj vročem juliju v zgodovini meritev je pred nami prvi avgustovski vročinski val, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso), a nas pred tem danes čaka pestro nevihtno dogajanje z močnejšimi sunki vetra in nalivi.

Danes in jutri tako še ne bo zelo vroče, pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte. Predvidoma se bo vročina stopnjevala v obdobju med 9. in 15. avgustom. Jutranje temperature naj bi bile okoli 20, popoldanske pa okoli 35 stopinj Celzija. Nevihte bodo dosegle tudi Istro in Kvarner.

»Kdaj se bo vročina končala in kako burni vremenski procesi bodo pri tem nastali, še ni povsem gotovo, a večina izračunov predvideva prihod atlantske vremenske motnje s padavinami in osvežitvijo nekje v drugi polovici prihodnjega tedna, torej po prazničnem 15. avgustu,« pojasnjujejo na Arsu. Najtopleje naj bi bilo na Primorskem, kjer se lahko temperatura sredi prihodnjega tedna približa 40 stopinjam Celzija. Morje se bo lahko ogrelo tudi na 30 stopinj.

Najtoplejši julij

Kot kažejo delni, a še ne povsem preverjeni podatki, je bil letošnji julij na državni ravni temperaturno močno nadpovprečen, podpovprečno namočen in bolj osončen kot običajno, ugotavljajo vremenoslovci.

Odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja 1991–2020 je na državni ravni znašal 2,5 stopinje Celzija, zaradi česar je letošnji julij najtoplejši vsaj od leta 1950. Za 0,2 stopinje Celzija je prehitel dosedanji najtoplejši julij, leta 2015 (odklon 2,3 stopinje Celzija), z odklonom 2,0 stopinji Celzija mu sledi julij 2022. Najhladnejši juliji v tem obdobju, v letih 1954, 1960 in 1978, so imeli odklon okoli –3,4 stopinje Celzija,« so zapisali v poročilu o podnebnih značilnostih zadnjega meseca pri Arsu.

Glede padavin pa na Arsu navajajo, da je bila njihova višina julija na državni ravni pod dolgoletnim povprečjem. Kazalnik višine padavin je znašal 84 odstotkov, kar letošnji julij uvršča v tretjino najmanj namočenih julijev od leta 1950. V tem obdobju je bil najmanj namočen julij 2013, ko je kazalnik znašal le 36 odstotkov, najbolj pa julij 1972, ko je kazalnik dosegel kar 190 odstotkov.

Julijska slika višine padavin po Sloveniji je precej raznolika. Zahodna in južna Slovenija sta prejeli podpovprečno količino padavin, prav tako Kamnik z okolico, Posavsko hribovje, Pohorje in Kozjak ter skrajni severovzhodni del Slovenije. Relativno najmanj padavin je padlo v okolici Nove Gorice in v pasu ob južni meji s Hrvaško, kjer je kazalnik padavin padel tudi pod 20 odstotkov.