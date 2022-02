V svoje vrste povabile novo nadlogo

Spomnimo:

mokrOTO predstavlja VLAGO

Nepridiprav mokrOTO se največkrat pojavi v zimskih mesecih in se najraje smuka okrog oken. Kapljice in manjše lužice so edina sled, ki ostane za njim. Njegova najboljša prijateljica je gljIVA.

gljIVA predstavlja PLESNI

Gospodična gljIVA je zelo sramežljiva in se najraje skriva v kakšnem kotu za omaro. Njen najboljši prijatelj je mokrOTO in skupaj sta res zoprn par, ki nam lahko močno zagreni življenje.

smRADO predstavlja NEPRIJETNE VONJAVE

Golaznica smRADO nas po navadi obišče čez vikend, po kosilu. Pretakne celo hišo ali stanovanje in njegov omamni vonj nas spominja nanj še nekaj dni. »Vonj pražene čebule« je njegova najljubša dišava.

suhOTA predstavlja SUH ZRAK

Gospa suhOTA nas obišče vedno, ko se nepridiprav mokrOTO odpravi težave povzročat k sosedom. Najraje nam ponagaja tako, da nam draži kožo ter sluznico dihal in oči, uživa pa tudi, ko nam povzroča utrujenost in zmanjšuje zbranost.

Težave s suhim zrakom se najpogosteje pojavijo v bivalnih prostorih, ki so ogrevani z radiatorji. Odpiranje oken v zimskem času še dodatno poslabša položaj, saj tako prihaja tudi do izgube toplote. Rešitev je vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo SIKU, ki s pomočjo vgrajenega ventilatorja in toplotnega izmenjevalca prepreči toplotne izgube, poleg tega pa zagotavlja učinkovito lokalno prezračevanje in posamezni zgradbi prilagojeno klimo.

Za uravnavanje relativne vlažnosti v prostoru pa priporočamo kombinacijo prezračevalne naprave in vlažilca zraka Daikin MCK55W, ki ga tudi najdete v naši ponudbi.

Prezračevalna naprava SIKU. SIKUrna rešitev.

Ne pozabimo – svež in čist zrak v naših domovih je ena od pomembnejših stvari, ki nam omogoča zdravo in kakovostno bivanje.

SIKU lokalni prezračevalni sistem z rekuperacijo je elegantna in hitra rešitev za težave, ki jih povzroča slab pretok zraka v prostorih, kjer si želimo mikroklime z izravnanim nivojem vlažnosti in redno menjavo zraka, prilagojeno našim željam. Odlikujejo ga močan in tih motor, nastavljiv pretok izmenjave zraka, ki prilagodi klimo našim željam, enostavno čiščenje in vzdrževanje ter preprosta uporaba. Prezračevalni sistemi SIKU imajo ustrezne certifikate, ki zagotavljajo ustrezno mehansko prezračevanje prostorov in poskrbijo za varnost brez virusov v prostoru ter zagotavljajo energijsko učinkovito izmenjavo zraka s samodejnim zapiranjem lopute. Mogoče ga je vgraditi tako v starejše objekte kot v novogradnje.

Več informacij o primerni rešitvi za svoj dom lahko dobite na golaznice.airabela.si, kjer najdete tudi zabavne naloge za krajšanje dolgih zimskih večerov, ali pri podjetju Airabela, ki je pooblaščeni distributer klimatskih, ogrevalnih in prezračevalnih sistemov za stanovanjske in poslovne objekte. Obiščite jih v salonu, kjer si lahko izdelek ogledate in dorečete rešitev, ki vam bo najbolj ustrezala. Podjetje Airabela ima razvejeno mrežo monterjev, z veseljem vam bodo priporočili najustreznejšega.

