V sredo bodo stavkali zdravniki: veste, kaj zahtevajo?

Zaradi nezadovoljstva z dvigom zdravniških plač, ki da ustvarja dodatna nesorazmerja, in z odnosom ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana so v zdravniškem sindikatu Fides za sredo napovedali enodnevno opozorilno stavko. Med njihovimi zahtevami je poleg odprave plačnih nesorazmerij tudi oblikovanje jasne karierne poti zdravnikov.

Povod za stavko predlog o odpravi plačnih nesorazmerij

Konec prejšnjega leta je vladna stran v okviru pogajanj o odpravi plačnih nesorazmerij reprezentativnim zdravniškim sindikatom ponudila predlog, ki je za velik del mladih zdravnikom pomenil povišanje plač v skupni višini petih plačnih razredov, višjim zdravnikom specialistom pa za dva plačna razreda.

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides s predlogom ni zadovoljni, ker da ponudba ustvarja nova plačna nesorazmerja in anomalije. To je pokazala tudi anketa, ki so jo opravili med svojimi člani.

Vladna stran je sicer napovedala, da bo preostala nesorazmerja odpravila v okviru pogajanj o novem plačnem stebru za zdravstvo. Zaradi napovedi, da bo vlada izhodišča do konca leta 2022 že sprejela, pa se to do danes še ni zgodilo, med zdravniki po besedah podpredsednika Fidesa Gregorja Zemljiča vlada nezaupanje do vladne strani.

Zdravniki po njegovih navedbah ob tem izražajo tudi nezadovoljstvo glede odnosa ministra do zdravnikov. Minister naj bi od Zemljiča namreč zahteval podpis sporazuma z vlado in mu ob tem grozil s »totalno vojno« proti Fidesu.

Kljub nezadovoljstvu Fidesa so dogovor z vlado podpisali nekateri drugi reprezentativni sindikati v zdravstvu in socialnem varstvu, zato dogovor in s tem ponujen dvig plač velja tudi za zdravnike in zobozdravnike.

Med zahtevami tudi dosledno upoštevanje standardov in normativov

Zaradi naštetega so v Fidesu za sredo napovedali enodnevno opozorilno stavko. Med stavkovnimi zahtevami so ob doslednem upoštevanju standardov in normativov ter odpravi plačnih nesorazmerij v zdravstvenih timih - enak dvig za vsa zdravniška in zobozdravniška delovna mesta pričakujejo do 1. aprila - tudi javna in jasna opredelitev vlade, da za nevzdržne razmere niso odgovorni zdravniki.

Prav tako od vlade zahtevajo, da ostro obsodi kakršnokoli obliko nasilja nad zdravniki in ostalim zdravstvenim osebjem ter da zdravnike kot nosilce zdravstvene dejavnosti vključi v oblikovanje reforme zdravstvenega sistema.

Zahtevajo tudi oblikovanje jasne karierne poti zdravnikov, ki bo vključevala nova delovna mesta starejši specialist in starejši zdravnik zobozdravnik brez specializacije z licenco in s pripadajočimi posebnimi pogoji dela.

Zahtevajo še prenos napredovanj, doseženih v času specializacije, ki se sedaj zdravnikom po opravljenem specialističnem izpitu ne upoštevajo.

Nujnim primerom, otrokom, nosečnicam in starejšim kljub stavki zagotovljena zdravniška pomoč

V času stavke bo zagotovljena obravnava nujnih stanj ter bolnikov, mlajših od 18 in starejših od 65 let, prav tako nosečnic. Termini nenujnih zdravstvenih storitev pa bodo prenaročeni, je Zemljič pojasnil decembra.

Po zakonu o zdravniški službi je namreč zdravnik med stavko dolžan izvajati zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt. Med njimi zakon izpostavlja zdravljenje vročinskih stanj in infekcij, poškodb in zastrupite ter kroničnih bolezni.

Podporo stavki napovedala tudi sindikat družinskih zdravnikov in sindikat zobozdravnikov

Podporo in pridružitev stavki so v začetku decembra napovedali tudi v Sindikatu zdravnikov družinske medicine Praktik.um in Sindikatu zobozdravnikov Slovenije Dens, če vlada ne bo izpolnila obljube o pogajanjih o plačnem stebru za zdravstvo, v sklopu katerih naj bi celovito uredili plače v zdravstvu.

Izhodišča za pogajanja o plačnih stebrih v plačnem sistemu bodo po besedah Bešiča Loredana sprejeta do konca januarja, pogajanja pa se tako tudi še niso začela.

Po oceni ministra stavka nepotrebna

Minister Bešič Loredan je večkrat poudaril, da ravnanje Fidesa pomeni zlorabo pravice do stavke. Pogajanja vedno pomenijo kompromis, in ne igre, v kateri ena stran dobi vse na račun druge strani in predvsem na račun pacientov, je dejal v petek.

V soboto so nato z ministrstva za zdravje medijem posredovali javno vabilo Zemljiču na sestanek, ki so ga za ponedeljek sklicali na pobudo predsednika Slovenskega zdravniškega društva Radka Komadine, ki je prevzel vlogo mediatorja med sindikatom Fides in ministrstvom. Zemljič je za STA v soboto dejal, da sindikat povabila na sestanek še ni prejel.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je v pogovoru za Metino listo dejala, da zdravniška stavka ni plemenita. Sama sicer razume, da si je treba plače in sindikalne pravice izboriti, ampak se ji zdi stavka ravno v zdravstvu najmanj primerna pot.

Dan pred stavko zdravnikov stavka pacientov

Dan pred zdravniško so v civilni iniciativi Glas ljudstva napovedali stavko pacientov. Med drugim zahtevajo dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja javnega denarja k zasebnikom.

Stavko pacientov podpirajo tudi v več sindikatih, v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije pa člane pozivajo, da se stavki v torek tudi pridružijo.

Ob tem so se v Pravni mreži za varstvo demokracije namenili ponuditi pravno pomoč osebam, ki kljub plačevanju zdravstvenega zavarovanja ne morejo pridobiti osebnega zdravnika, saj menijo, da jim je s tem kršena zakonska pravica.