V središču Ljubljane bodo zgradili stolpnico

S svojim tretjim projektom v Ljubljani, Nordiko, želijo revitalizirati degradirano območje, na katerem je nekoč delovalo trgovsko podjetje. 82-metrsko energetsko učinkovito stavbo nameravajo začeti graditi leta 2026.

Kot so danes sporočili iz Corwina, bodo v 24 nadstropjih stavbe uredili različne tipe stanovanj – od eno- do štirisobnih in tako imenovanih penthouse stanovanj.

»Premišljena razporeditev prostorov bo zadostila različnim potrebam, velika okna bodo ponujala panoramske razglede in v največji možni meri izkoriščala naravno svetlobo, ki bo pripomogla k večji kakovosti življenja stanovalcev. Nordika bo ponujala tudi premišljeno zasnovane strešne terase in skupne zunanje prostore,« so zapisali.

Projekt so zasnovali v norveškem studiu Snohetta, ki po navedbah Corwina sodi med najboljša arhitekturna podjetja na svetu, v sodelovanju s slovenskim studiem Protim RP ter izkušenimi arhitekti, inženirji in drugimi strokovnjaki iz lokalnega okolja.

Za gradnjo izbrali ekološke materiale

Za gradnjo so izbrali ekološke materiale, ki jih bodo pridobili od lokalnih podizvajalcev in z bližnjih območij. Sistem za upravljanje deževnice bo zagotovil, da bo vsa padavinska voda zajeta in speljana v tla. Lokalna kanalizacija tako ne bo obremenjena z dodatno vodo, kar bo pomagalo preprečevati in zmanjšati poplavna tveganja ob močnejših padavinah, so napovedali.

Nordiko so zasnovali s poudarkom na energetski učinkovitosti, kar med drugim vključuje fotovoltaične panele in prezračevano fasado.

Pri lokaciji nove stolpnice so v Corwinu med drugim izpostavili odlično povezljivost z železniško in avtobusno postajo ter bližino mestnega središča in starega mestnega jedra. »Poleg tega bo več kot 550 parkirnih mest za kolesa podpiralo trajnostno mobilnost,« so zapisali.

Tretji projekt v Ljubljani

To bo Corwinov tretji projekt revitalizacije degradiranih območij v slovenski prestolnici. Gradnjo štirih stanovanjskih stolpičev v Šiški, imenovanih Kvartet, so zaključili v začetku letošnjega leta. Pri poslovni stavbi Vilharia, ki jo gradijo ob Vilharjevi cesti, pa so zaključili več kot 60 odstotkov del.

Slovaški Corwin je na slovenskem trgu prisoten od leta 2017. V Ljubljani med drugim načrtuje še revitalizacijo degradiranega območja ob Linhartovi cesti in preoblikovanje območja Kolinske. Deluje tudi na Češkem.