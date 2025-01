Medtem ko iz Velenja prihajajo tragične novice o najmanj eni smrtni žrtvi rudniške nesreče, je to v zadnjih dveh letih druga nesreča v omenjenem rudniku. Pred tem se je sprostil pritisk na območju 1G, trije rudarji so bili tedaj lažje poškodovani. V Sloveniji rudniške nesreče žal niso nobena redkost, predvsem pa jih je težko predvideti. V jami Ojstro v hrastniškem rudniku sta aprila 2001 voda in blato zasula pet rudarjev. Umrli so vsi, najmlajši je bil star 27, najstarejši pa 37 let. Dve leti pozneje je tam pod desetimi kubičnimi metri premoga umrl še en rudar, leta 2006 pa je v jami Hrastnik...