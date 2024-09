V Sloveniji strah pred novo vodno ujmo: napoved se je povsem strgala z verige

Ker se je nad Skandinavijo močno razbohotil ciklon z vremensko fronto, ta pa se vije prek dela srednje Evrope in je že včeraj zvečer dosegla tudi Alpe, je bilo vremenoslovcem že kmalu jasno, da bo k nam od jugozahoda dotekal tudi toliko bolj vlažen zrak.

Sprva so na agenciji za okolje (Arso) napovedovali, da lahko že v noči na četrtek pričakujemo obilnejše padavine. Ter da jih bodo kaj lahko spremljale tudi nevihte z močnejšimi nalivi in močnejšimi sunki vetra. »Padavine bodo v petek čez dan slabele in popoldne po večini ponehale. Tudi burja na Primorskem bo slabela. Bo pa hladno, najvišja temperatura v notranjosti bo po nižinah tako le malo nad 10 °C!« Sporočili so tudi, da naj bi občasno deževalo še tudi v soboto, močilo naj bi predvsem na severu in vzhodu države.

Izrazito se bo ohladilo.

Toplo morje prinaša več vlage

Potem pa so se zadeve že v nekaj urah do kraja zaostrile in drastično spremenile. Nenadoma se je napoved povsem strgala z verige. Še več: nekateri vremenoslovci so za danes napovedovali celo tiste najbolj strašljive vrednosti padavin ter črnogledo namigovali, da bi se lahko ponovil, če bi obveljala po najbolj pesimističnih modelih napovedana intenziteta padavin, celo lanski avgust.

Če se bo uresničil ta model, bodo možne nove poplave. FOTO: Neurje.si

S prstom so kazali prav na današnje jutro ter na vse tisto, kar se bo zgodilo nekje med tretjo in deseto uro zjutraj, saj so posamezni modeli izrisali tudi po 200 litrov padavin po posameznih pasovih od Goriške do Gorenjske pa tudi določenem delu Notranjske. Pod hudim udarom naj bi bilo predvsem Idrijsko-Cerkljansko ter Škofjeloško hribovje. Pa še to: prej omenjena količina padavin naj bi padla v le nekaj urah!

Zaradi vsega naštetega so morali potem tudi na Arsu korigirati svojo prvotno napoved, njihovo opozorilo pa se je še v tistem trenutku obarvalo v oranžno. Opozorilo, in sicer za celotno državo, zdaj velja do jutri zjutraj, kar pa še ne pomeni, da bo že v tistem vsega konec, še zdaleč ne, oranžno opozorilo bo za vzhodno polovico države veljavno namreč še naprej in vse do preklica.

Nevarnost plazov Zaradi napovedanih obilnih padavin bo danes in jutri povečana tudi nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, so opozorili pri Geološkem zavodu Slovenije. Opozorilo velja za območje celotne Slovenije. Na geološkem zavodu prebivalcem prav tako svetujejo, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Pomembne spremembe, ki jih po mnenju zavoda velja posebno spremljati, so pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrsi zemljine ter površinsko zastajanje vode. Prebivalcem svetujejo, naj v primeru pojava sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu nemudoma pokličejo na številko 112.

Ob že omenjenih močnih nalivih in sunkih vetra so nekaj ur pozneje opozorili tudi na poplavljanje hudourniških vodotokov. Še posebno srdite nalive lahko pričakujemo, kot rečeno, prav danes, ko bo nad Genovskim zalivom nastal nov ciklon. V tistem se bodo namreč ob vplivu jugozahodnih vetrov, ki bodo zaradi toplega morja nad naše kraje dostavili veliko več vlage, pojavljali siloviti in obnavljajoči se nalivi v pasovih; ti bodo sprva pogosti predvsem na zahodu države in se bodo širili proti vzhodu.

Danes bodo močni nalivi. FOTO: Jure Eržen

Skratka: današnji dan bo siv in silno moker, začinile pa ga bodo plohe in nevihte, popoldne pa bo zapihal še okrepljen severni veter; na Primorskem bodo zvečer imeli burjo, njeni najmočnejši sunki pa bodo dosegali hitrosti tudi okoli 100 km/h.

Civilna zaščita se je pospešeno pripravljala

Do jutri zjutraj lahko v zahodni polovici Slovenije pade od 90 do 140 (v le nekaj urah), drugod od 50 do 90 litrov dežja na kvadratni meter. Ob nalivih bodo sprva hitro naraščali tudi hudourniški vodotoki in manjše reke v zahodni Sloveniji, čez današnji dan pa tudi drugod, predvsem v osrednji in severni Sloveniji.

Tudi civilna zaščita se je zato že pospešeno pripravljala na verjetne poplave najprej še zlasti tistih hudourniških vodotokov in manjših rek na Vipavskem, na območju Idrijsko-Cerkljanskega in Škofjeloškega hribovja ter na Gorenjskem, potem pa tudi tistih v osrednji in severni Sloveniji.

Snežna meja se bo znatno spustila, pobeli lahko tudi prelaz na Vršiču. FOTO: Blaž Račič

Meja sneženja se bo v noči na petek ponekod spustila celo samo na 1400 metrov. Vršič ali pa Blegoš, denimo, bi se v petkovo jutro zato kaj lahko prebudila v snežni odeji.

Čeprav je marsikdo še včeraj zatrjeval, da bi morali na Arsu sprožiti celo rdeči alarm, pa vseeno upamo, da se bo država v današnje in jutrišnje jutro prebudila brez hujših posledic.