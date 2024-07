V Sloveniji rekordno malo medu, samooskrba se je močno znižala

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (Surs) je bilo lani vsakemu prebivalcu Slovenije za prehrano na voljo v povprečju 132 kilogramov sadja, 112 kilogramov žit, 101 kilogram zelenjave, 87 kilogramov mesa, 74 kilogramov krompirja, 11 kilogramov jajc, šest kilogramov riža in en kilogram medu.

76 % manj pridelanega medu

Po teh podatkih sta najbolj upadli domači proizvodnji medu in sadja. Čebelarji so namreč zaradi slabih vremenskih razmer pridelali rekordno malo (le 290 ton) medu, kar je za osemkrat manj kot leta 2022, ko so ga pridelali 2400 ton. Občutno manjša je bila tudi proizvodnja sadja, obsegala je 47.390 ton, kar je polovico manj kot leto prej (93.450 ton). Po drugi strani pa je bila lani višja stopnja samooskrbe pri žitu, krompirju in jajcih.

Riža nimamo

Pri rastlinskih bilancah sta bili stopnji samooskrbe v prejšnjem letu višji pri žitih in krompirju, pri zelenjavi in sadju pa so na Sursu zaznali upad. Pri živalskih bilancah se je samooskrba zvišala samo pri jajcih, znižala pa se je pri mesu in medu. Stopnja samooskrbe z žiti se je tako zvišala za osem odstotnih točk (na 80 %) in s krompirjem za štiri odstotne točke (na 40 %), po drugi strani pa je pri zelenjavi upadla za šest odstotnih točk (na 33 %) in pri sadju za 13 odstotnih točk (na 16 %). Pri jajcih se je stopnja samooskrbe zvišala za eno odstotno točko (na 95 %), medtem ko je pri mesu upadla za tri odstotne točke (na 83 %), pri medu pa celo za 76 odstotnih točk (na 13 %)!

Za polovico manjša je bila tudi proizvodnja sadja in je obsegala 47.390 ton.

Skratka: v letu 2023 je bilo prebivalcu Slovenije za prehrano na voljo v povprečju 525 kilogramov glavnih živil. Sicer pa se je na letni ravni razpoložljiva količina riža za prehrano povečala za osem odstotkov, količina krompirja za tri odstotke, jajc pa za skoraj dva odstotka. Za 21 odstotkov je bila manjša pri medu, tri odstotke pri žitih in zelenjavi, za odstotek pa pri sadju.

132 kg sadja na osebo 112 kg žita 101 kg zelenjave 87 kg mesa 74 kg krompirja 11 kg jajc 6 kg riža 1 kg medu

Pri mesu je razpoložljiva količina za prehrano ostala na primerljivi ravni kot v letu pred tem. Ker v Sloveniji ni pridelave riža, se je razpoložljiva količina za prehrano zvišala tudi zaradi večjega uvoza.

Pri mesu je količina za prehrano ostala na primerljivi ravni kot v letu pred tem. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal