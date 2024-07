V Singapurju že lahko jedo žuželke

Državna agencija za varno hrano je v Singapurju odobrila uporabo 16 vrst žuželk v prehranske namene. »Agencija bo dovolila uvoz žuželk in izdelkov, ki vsebujejo vrste žuželk, varnih za uživanje. Uživati in uporabljati jih bo dovoljeno kot hrano za živali, gojene v prehranske namene. Dovoljenje začne veljati takoj,« so sporočili.

Med žuželkami, ki so po ugotovitvah agencije varne za uživanje, so kobilice, tudi leteče, mokasti črvi in več vrst hroščev, a ljudje ne bodo smeli uporabljati živali, ki bi jih ujeli v naravi, temveč zgolj tiste, ki bodo vzrejene v ustreznih razmerah, te pa bo določil za to pooblaščeni organ.

Takosi s kobilicami so tradicionalna mehiška specialiteta. FOTO: Marcos Elihu Castillo Ramirez/Getty Images

Kot v večini sveta je tudi v Singapurju uživanje žuželk novost, čeprav so jih strokovnjaki že pred leti identificirali okrog 2100 vrst, ki so ne le užitne, temveč tudi bogat vir pomembnih vitaminov in mineralov ter trajnostna alternativa beljakovinam, ki jih sicer dobimo z uživanjem drugih vrst mesa. »Insekti so povsem spregledan vir beljakovin, vsebujejo jih veliko več kot rastlinske alternative mesu, a je njihova vzgoja enako, če ne še bolj trajnostna kot vzgoja denimo soje,« so leta 2022 na Svetovnem ekonomskem forumu poudarili raziskovalci.

Večina sveta se s to novo vrsto hrane šele seznanja, v Mehiki pa žuželke uživajo že dolgo. Ena od izredno priljubljenih specialitet so takosi s kobilicami, v Kambodži in na Tajskem pa se z veseljem mastijo z mravljami, črički in celo tarantelami.