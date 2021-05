V Rimskih termah tudi iskanje zakladov

Končno si lahko malce oddahnemo od najstrožjih epidemijskih ukrepov, ki smo se jih morali držati zadnje mesece. Mnogi Slovenci zato že razmišljajo o dopustu, ki bo morda tudi letos nekje doma, ne le zaradi novih, nemara tudi zaradi še starih bonov, ki jih je treba unovčiti, ampak tudi, ker je bolj enostavno, in predvsem zaradi turističnih biserov naše dežele. Zakaj bi hodili na stotine kilometrov daleč, če imamo nepopisne naravne lepote, odlično kulinariko in turistično ponudbo, ki nam je pisana na kožo, že doma? Eden od biserov, ki je med prvimi odprl vrata obiskovalcem, seveda pod varnimi pogoji in v skladu z uredbami NIJZ, so Rimske terme. Turistični kompleks, le 15 minut vožnje iz Celja, že omogoča brezskrbno uživanje v objemu narave in namakanju ali plavanju v topliški vodi, sloveči po številnih edinstvenih zdravilnih lastnostih, kar je bilo znano že pred 2000 leti. Številna nova priznanja »Naša življenja se vračajo v stare tirnice in zagotovo se vsi veselimo druženja, razvajanja v wellnessu, plavanja v unikatnem bazenu, obiska dežele savn, odlične kulinarike, kozarčka vrhunskega vina ali džin tonika s spektakularnim razgledom na Rimske Toplice ali zabavnih vodnih vadb in športnih aktivnosti v sklopu animacije,« sporoča vodja prodaje in marketinga Evelin Krajn. V Rimskih termah med epidemijo niso počivali, tako da se ob odprtju lahko pohvalijo z marsikatero novostjo, ki bodo razveselile tudi obiskovalce. »Pridobili smo kategorijo superior za štirizvezdična Hotel Rimski in Sofijin dvor, à la carte restavracija Sofija je prejela dve kuharski kapici po mnenju vodnika Gault & Millau in pridobili smo potovalni standard green&safe. Občina Laško, pod katero spadajo Rimske Toplice, je na natečaju Moja Slovenija – lepa in gostoljubna, ki ga prireja Turistična zveza Slovenije, zasedla 1. mesto v kategoriji najlepši in najgostoljubnejši zdraviliški kraj,« razloži Valerij Arakelov, lastnik in direktor Rimskih term. Rimske Toplice pa, poleg kopanja v zdravilni vodi, ponujajo številne možnosti za izlete po okoliških hribih in oglede znamenitosti v okolici pa tudi novodobne oblike zabave, kot sta prvi escape room na temo pivovarstva na svetu ter napeta zunanja pustolovska igra iskanja zakladov.

