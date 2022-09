V Radmožancih je dišalo po pasulju (FOTO)

Prostovoljno gasilsko društvo Radmožanci v občini Lendava je na zelenici pri vaškem gasilskem domu pripravilo tretje mednarodno kuharsko tekmovanje v kuhanju pasulja, pasuljado. Šlo je za velik logistični projekt, zato so sodelovala vsa društva iz tega narodnostno mešanega kraja. Ekipe so kuhale na stari in novi način, torej po svojem receptu in receptu naših babic.

Ekipa KS Melinci.

Letos je prišlo rekordnih 23 ekip iz občine Lendava, sosednjih občin ter celo iz Madžarske in Slovaške. Med pripravo je daleč naokrog dišalo po pasulju. Kuharji in kuharice so res dali vse od sebe. Organizator je ekipam priskrbel kotličke in drva, sestavine pa so prinesli sami, denimo fižol, najprimernejši je beli, klobase, hamburško slanino, sol, poper, rdečo mleto papriko, lovorov list in druge začimbe. Med pripravo jedi ni bilo časa za počitek, saj so morale ekipe vseskozi vrteti kuhalnico, da se jed ni zažgala. V enem kotličku so skuhali do 20 porcij, potem pa so to priljubljeno jed na žlico brezplačno razdelili med člane in preostale obiskovalce – vsi po pohvalili hrano, ekipe in organizatorje.

Popestritev poletnih dni

Vmes so jed seveda poskusili in jo po potrebi izboljšali.

V Radmožancih so se za vsakoletno tekmovanje v kuhanju pasulja odločili, da bi popestrili poletni čas. Sodeč po dobrem obisku je jasno, da se je prireditev prijela in je vsako leto bolj prepoznavna, organizatorji pa bi radi, da bi sčasoma presegli bogračijado v Lendavi. Obiskovalci so uživali, vsakdo je lahko našel kaj zase. Pasulj sicer ni bila edina jed, ki so si jo gostje lahko privoščili, domače gospodinje so namreč cvrle tudi slastne langaše.

Tudi gasilci iz PGD Trnje so kuhali.

Komisija je bila tričlanska, in sicer so jo sestavljali Magda Rudaš, Simona Könye in Rudi Gönc. Pri vzorcih so se osredotočili na čistočo in red na delovnem mestu, vonj, okus z recepturo, videz in inovativnost. Najboljši pasulj je skuhala ekipa KS Genterovci, drugo mesto je dosegla ekipa podjetja Elektrostudio, tretje pa ekipa KS Dolga vas pri Lendavi. Vsi so prejeli zahvalo za sodelovanje. Organizator je prvim trem ekipam podelil kotliček s stojalom za kuhanje bograča ali pasulja, pri čemer se je veličina kotlička razlikovala glede na mesto, ki so ga zasedli. Prve tri ekipe so prejele tudi stekleni pokal.

Ocenjevalci na delu.

Sočasno je potekal kulturni program, v katerem so se predstavile različne etno pevske in glasbene skupine, nastopila je skupina iz Slovaške z romsko glasbo. Za mlajše so pripravili različne delavnice, skupaj z mentoricami so denimo izdelovali ročne izdelke iz gline.