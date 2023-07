V Radencih so vsi hoteli žüpo (FOTO)

V okviru 27. občinskega praznika so v Radencih potekali številni dogodki in prireditve, seveda pa ni šlo niti brez kuharskih presežkov, saj so pripravili tudi 24. tradicionalno tekmovanje v kuhanju kisle štajerske juhe (žüpe) v kotličku na prostem.

Nagrado prejeli vsi

Za zmago se je potegovalo deset ekip, ki so jih sestavljali glavni kuhar in pomočnik ter predstavniki turizma, društev ter znani gostje. Vsem ekipam so vse potrebno, sestavine, torej meso, nogice, želodčke, pljučka, začimbe, ter pribor, kotliček, kuhalnico, drva in drugo pripravili organizatorji, tekmovalci pa so si lahko kaj prinesli tudi sami, če so želeli okrasiti delovni prostor, izboljšati okus jedi ipd., seveda pa ni šlo brez dobre volje in kuharskega znanja. Vsaka ekipa je pripravila od 15 do 20 porcij juhe, pripravljene dobrote pa so po ocenjevanju posebne komisije brezplačno ponudili obiskovalcem. Na voljo je bila tudi druga kulinarična ponudba, seveda pa so največ pozornosti pritegnile žüpe, in vsi prisotni so se prepričali, da so tekmovalci po večini skuhali odlične jedi.

Zmaga je šla na levi breg Mure.

V komisiji so bili Peter Pertoci, Klaudija Grah in Srečko Pribovšek. In čeprav niso imeli enostavnega dela, saj so bili vsi izdelki, tako bela kot rdeča juha, odlični, so nazadnje morali izbrati tri najboljše. Tokrat je šla zmaga na levi breg reke Mure, v Prekmurje, saj je slavila ekipa Turističnega društva Puconci (Slavica Špilak, Sonja Fartek, Silva Gutman, Leon Maučec in Daniel Flegar). Drugo mesto je osvojila ekipa Turističnega društva Klopotec Kapela, tretje Društvo upokojencev Kapela, vse preostale ekipe pa so osvojile 4. mesto. Vsi sodelujoči so iz rok predsednice TD Radenci Karmen Žibret Kavčič prejeli priznanja ter praktična darila pokroviteljev.

Ekipa Motoristov se je morala zadovoljiti s 4. mestom, a so dejali, da je pomembno sodelovati. FOTOGRAFIJE: OSTE BAKAL

Nekatere ekipe so pripravile belo, druge rdečo kislo juho, a vse so bile odlične.

Na prizorišču je bilo zelo vroče, tudi dima ni manjkalo.