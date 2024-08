V prihajajočem šolskem letu številne spremembe: razširjen program, prvi tuji jezik že v prvem razredu ...

Z novim šolskim letom se v osnovnih in srednjih šolah obeta več sprememb. Novela zakona o osnovni šoli med drugim določa uvedbo razširjenega programa osnovne šole, nacionalno preverjanje znanja bo obvezno tudi za tretješolce, prvi tuji jezik pa že za prvošolce. Dijaki pa bodo lahko po novem denimo sočasno prejemali državno in Zoisovo štipendijo.

V februarja sprejeti noveli zakona o osnovni šoli je več rešitev, ki se bodo začele izvajati z novim šolskim letom. Med programskimi spremembami je denimo izvajanje razširjenega programa osnovne šole, ki dopolnjuje obvezni program in v katerega se učenci vključujejo prostovoljno. V prihajajočem šolskem letu se bo izvajal na približno tretjini osnovnih šol.

Nacionalno preverjanje znanja tudi v 3. razredu

Omenjena novela v novem šolskem letu tudi za 3. razred osnovne šole uvaja obvezno nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki je bilo doslej obvezno v 6. in 9. razredu. Dosežek NPZ v 9. razredu pa se bo lahko po novem uporabil kot eno od meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednješolskega izobraževanja.

Z novim šolskim letom bo po noveli zakona o osnovni šoli prvi tuji jezik obvezen predmet že v 1. razredu, kjer je bil doslej neobvezen. "Predlog uvedbe obveznega učenja prvega tujega jezika v 1. razredu osnovne šole je v strokovni in javni razpravi dosegel visoko stopnjo konsenza, čemur je med drugim botroval tudi podatek, da ga je že do zdaj obiskovalo 93 odstotkov učencev," so pojasnili na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Po novem možno sočasno prejemanje državne in Zoisove štipendije

Novela zakona o štipendiranju s šolskim letom 2024/25 dijakom in študentom iz socialno šibkejšega okolja, ki dosegajo izjemne dosežke, omogoča istočasno prejemanje državne in Zoisove štipendije. Kot so na vladnih spletnih straneh zapisali na ministrstvu za delo, predvidevajo, da bo zaradi tega dodatnih prejemnikov državnih štipendij v prihodnjem šolskem letu približno 4000.

Tisti, ki bodo sočasno prejemali državno in Zoisovo štipendijo, ne bodo upravičeni do dodatka za uspeh, do dodatka za bivanje bodo upravičeni samo pri eni štipendiji, prav tako bo samo pri eni štipendiji mogoč dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

Možno postopno vključevanje priseljencev k pouku v OŠ

Novela zakona o osnovni šoli določa tudi, da se lahko učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski, k pouku obveznih predmetov vključujejo postopoma glede na znanje slovenskega jezika. Ob vključitvi v osnovno šolo se udeležijo začetnega pouka slovenščine v okviru dopolnilnega izobraževanja, ki se lahko izvaja med izvajanjem obveznega programa.