V poslanske klopi sedla dva nova poslanca

Državni zbor je mandata za preostanek mandatne dobe državnega zbora namesto Branka Grimsa (SDS) in Mateja Tonina (NSi) danes potrdil poslancema Andreju Poglajenu in Francu Franciscu Estanislau Medicu. Grims in Tonin sta bila namreč na junijskih evropskih volitvah izvoljena v Evropski parlament.

Dosedanji državni svetnik Andrej Poglajen, ki je v DZ nasledil dolgoletnega poslanca SDS Grimsa, je na državnozborskih volitvah leta 2022 na listi SDS nastopil v volilnem okraju Idrija. Prejel je 2270 oziroma 23,21 odstotka glasov.

Tudi Franc Francisco Estanislao Medic, ki je nasledil predsednika NSi Tonina, je na parlamentarnih volitvah pred dvema letoma nastopil v volilnem okraju Idrija. Prejel je 848 oziroma 8,67 odstotka glasov.

Funkcija poslanca v Evropskem parlamentu, na katero sta bila izvoljena tudi Grims in Tonin, namreč ni združljiva s funkcijo poslanca DZ. DVK je tako 8. julija prejela obvestilo DZ o potrditvi izvolitve poslancev iz Slovenije v Evropski parlament in o prenehanju mandata Grimsu in Toninu.

DVK je nato 10. julija Poglajena in Medica pisno obvestila o pravici opravljanja funkcije poslanca za preostanek mandatne dobe DZ. Oba sta mandat sprejela.