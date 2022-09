V pametni učilnici je celo učenje igra

Ko so v središču Velenja postavili ekosistem Vzorčno mesto, ki že vrsto let dviguje prag samoučenja ter aktivira razvojno, raziskovalno in inovativno dejavnost, se je njegovega pomena najbrž zavedala le ožja skupina mladih razvojnih strokovnjakov in iskalcev izobraževalnih modelov.

OŠ Ljubno ob Savinji

Odtlej se je osnovna ideja okrepila, udejanjila v praksi in pritegnila številne učeče se Slovence, tako mladino kot starejše, da so izkoristili prvo takšno danost za nadgradnjo svoje raziskovalne radovednosti in širjenje obzorij. Vzorčno mesto je promocija znanosti, znanja in razumevanja na osnovi učnega načrta, sodobnih tehnologij, mednarodnega sodelovanja, medkulturnega dialoga, medpredmetnega povezovanja, ki učinkovito posega v segmente kulture, umetnosti, razvoja raziskovalnih vrednot, sodobnih tehnologij, počitniške dejavnosti, gospodarstva ter inovativnega in socialnega podjetništva.

Digitalna čarovnija

Ko je skupina pod idejnim in kreativnim vodstvom mag. Mihe Cojhterja in Erika Kapferja ob izobraževalnem inženiringu Ljudske univerze Velenje postavila temelje takšnemu konceptu, je bilo treba ta praktični primer in druge le postaviti v realno okolje. Vzorčno mesto Velenje so poimenovali najbolj sodobna učilnica v Evropi. »Zelo smo veseli, da smo vas lahko povabili v še eno izobraževalno digitalno čarovnijo, tokrat v osrčje zelene Zgornje Savinjske doline na Ljubno ob Savinji, v slikovit kraj in manjšo občino, ki je v Sloveniji izrisana kot velika posebnost, kot mali čudež,« je ob odpiranju manjše enote podobnega modela, prve pametne podeželske učilnice, oznanila direktorica Andragoškega zavoda Ljudske univerze Velenje Brigita Gorjup.

»Če že čemu, je opremljeni prostor podoben velenjskemu Vzorčnemu mestu, kjer učencem na naravoslovnih dnevih redno učno snov podajajo na povsem nevsakdanji način. Ljubno tako ne bo znano le po svoji neverjetni lepoti, svetovno znanih ženskih smučarskih skokih, flosarski etno dejavnosti, središču delovanja starodobnih vozil, izdelovanju edinstvenih cvetnonedeljskih butaric potic, številnih gostilnah z odlično kulinariko, ampak tudi po napredni ideji in modelu prve pametne učilnice na podeželju.

Genijalec Miha Cojhter

Prikaz tega, kar je naredila navezava z Osnovno šolo Ljubno ob Savinji in ravnateljem mag. Samom Kramerjem, občino Ljubno in županom ter državnim svetnikom Franjem Naraločnikom, domačinko, direktorico LAS Ivico Orešnik, društvom Novus ter drugimi partnerji, so najprej predstavili na zares posebni tiskovni konferenci. V neklasičnem prostoru, zatemnjeni pametni učilnici, ki so jo osvetljevali le barviti odsevi delujoče elektronike in miniaturnih robotov, so predstavniki projekta in ministrstev za digitalno preobrazbo ter za kmetijstvo in gozdarstvo, ministrica dr. Emilija Stojmenova Duh in državni sekretar za gozdarstvo dr. Darij Krajčič, predstavili kot veliko in pomembno pridobitev, ki bo imela vpliv v različnih sferah učenja in življenja v bližnji prihodnosti. Novinarji in snemalci so bili v trenutku zatemnitve v zagati, vsakdo jo je reševal, kakor je vedel in znal. V 13 minutah je bila tehnološka pravljica predstavljena, za odprtje t. i. kunštne učilne pa je bilo treba počakati na prihod učencev, gostov, predsednika Boruta Pahorja in genialnega stvaritelja zamisli Cojhterja.

Podpora projektu

V Kongresnem centru KLS (podjetje je donator in partner v projektu) so se jim pridružil Mirko Strašek, ki ga je le nekaj dni prej ob 50-letnici družinskega podjetja KLS za zasluge odlikoval predsednik države, ter številni ugledni gostje. Predsednik države je v nagovoru poudaril pomen pospešenega razvoja, ki smo ga deležni v stoletju, ki nam je dalo veliko novega. Ministrica za digitalno preobrazbo je podprla pobudo, da bi imele takšne učilnice vse šole v Sloveniji, zato je obljubila podporo tovrstnim projektom. »Izjemno sem vesela, da sem danes tukaj na Ljubnem, kjer smo si ogledali primer pametne učilnice, primer odlične prakse, ki pokaže, kako lahko nove tehnologije pomagajo pri funkcionalnem učenju, ter da učenje postane neke vrste igra.«

Projekt je stal več kot 170.000 evrov, izpeljali pa so ga s pomočjo evropskega denarja, gospodarskega ministrstva in sredstev iz razpisa Lokalne akcijske skupine (LAS) Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

Pametna digitalna učilnica bo namreč model za mnoge napredne šole in ustanove, za učenje mladih v šolah vseh stopenj ter raziskovalce in razvojnike, ki bodo na enem mestu (kasneje gotovo še v mnogih podobnih učilnicah po deželi) našli možnost za uporabo prav posebne učilne. Ter tudi starejši, ki bodo lahko popestrili svoje znanje in računalniško-digitalne potrebe. Ob mentorjih, vodnikih po učnih modelih, bo to zelo preprosto, bistrenje uma pa kot na dlani.

Po dinamičnem nastopu in s prepletom glasbe Irene Vrčkovnik so prvo pametno podeželsko učilnico slovesno predali v uporabo predsednik države Borut Pahor v spremstvu devetošolcev Bora Grofelnika in Žive Podbregar, ravnatelja Kramerja, župana Naraločnika ter Brigite Gorjup.