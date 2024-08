V NSi žalujejo, poslovil se je njihov dolgoletni član

Iz NSi so pred dnevi sporočili žalostno vest, da se je v 86. letu starosti za vedno poslovil njihov zelo srčen in družbeno dejaven član ter nekdanji predsednik občinskega odbora NSi Idrija Ivan Janko Skrt.

Kot so zapisali na spletni strani, je bil Skrt politično dejaven že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so se začele glasneje pojavljati zahteve po demokratizaciji in samostojnosti Slovenije. Avgusta leta 1991 je bil tako pobudnik in eden izmed ustanovnih članov Slovenskih krščanskih demokratov (SKD) v Idriji, po neposrečeni združitvi s SLS pa je bil leta 2000 tudi med ustanovnimi člani NSi.

Kandidat za poslanca in občinski svetnik

Na volitvah je kandidiral za poslanca v Državnem zboru RS leta 1992 (kot član SKD) in tudi 2008 (kot član NSi), na lokalnem nivoju pa je bil občinski svetnik dva mandata, od 2010 – 2018. »Znan je bil po tem, da se pri glasovanju in predlogih ni opredeljeval med koalicijo in opozicijo, ampak ga je zanimala vsebina in korist za ljudi in skupno dobro. V občini Idrija je bil tudi član več občinskih komisij in odborov. Ivan Janko Skrt je bil med drugim tudi član okrajne volilne komisije in več mandatov tudi član izvršilnega odbora Zveze seniorjev NSi,« so še zapisali na spletni strani stranke, ženi, svojcem in prijateljem pa so izrekli iskreno sožalje.

V žalno knjigo se je skupaj z možem vpisala tudi Ljudmila Novak: »Dragi Janko, hvala za tvoje iskreno prijateljstvo, zgled dobrega moža, očeta, člana stranke, za vsa tvoja dobra dela in prizadevanja na političnem in družbenem področju. Ohranila te bova v najlepšem spominu. Ženi Ivici, ki jo je Janko z vsem spoštovanjem tolikokrat omenil, vsej družini in prijateljem izrekava iskreno sožalje. Naj mu bo dobri Bog milostljiv sodnik in dober plačnik za njegovo delo, ljubezen in zvestobo.«