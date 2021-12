V nesreči z motornim zmajem se je drugič rodil

V Bukovici pri Vodicah je že šesto leto zaporedoma pred vaškim znamenjem s pomočjo skupine jasličarjev postavil jaslice priznani rezbar Franc Kubelj, nekdaj odličen avtoklepar. Ko se je pred 24 leti ponesrečil z motornim zmajem, se je moral odpovedati avtokleparstvu.

Njegova želja je bila, da bi postavil jaslice pred domačo brunarico, a se je pred šestimi leti odločil, da jih postavi pri vaškem znamenju z željo združiti krajane pred praznikom. Odkar se je drugič rodil, hodi le še z berglami. Imel je neverjetno srečo! Zdaj pravi: »Vse, kar šteje, sta danes in jutri. Nobena stvar na svetu ni tako slaba, da ne bi bila za kaj tudi dobra.«

Vse postavljene figure so izdelane v naravni človeški velikosti.

Prva štiri leta je jaslice v Bukovici blagoslovil na sveti večer, 24. decembra, pokojni ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Alojzij Uran, letos pa sta jih blagoslovila že dan prej vodiški župnik in dekan Franc Mervar ter župnik Martin Golob, ki je poudaril, da se mu zdi zelo lepo, kako so vaščani v Bukovici povezani. Blagoslovitve se je udeležil tudi župan občine Vodice Aco Franc Šuštar, ki je Golobu izročil darilo, med drugim znane vodiške preste. Ograja okoli jaslic je iz brezovih debel. Ponoči na razsvetljenih jaslicah gori več kot 1500 lučk.

Jaslice je blagoslovil tudi grosupeljski župnik Martin Golob. FOTO: Janez Kuhar

Pri blagoslovitvi letošnjih jaslic se je zbralo večje število krajanov. Prva je številne prisotne pozdravila Nataša, predstavnica jasličarjev iz Bukovice, ki je poudarila, naj bodo te jaslice simbol povezovanja, simbol pripadnosti in simbol tega, da smo vsi kot ena družina. V kratkem kulturnem programu so sodelovali pevska skupina družine Kranjec iz Gamelj, lajnar Vinko Novak ter kvartet trobil Godbe Vodice. Spomnili pa so se pokojnega ljubljanskega nadškofa in metropolita Urana. Obiskovalci so bili navdušeni nad postavitvijo in novostmi ter čestitali rezbarju Francu Kublju in vsem jasličarjem za postavitev najlepših jaslic daleč naokoli.